Polícia prende em Pernambuco suspeito de ameaçar o youtuber Felca

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta segunda-feira (25), em Olinda (PE), Cayo Lucas, acusado de ameaçar o youtuber e humorista Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca.

Segundo as investigações, o suspeito também lucrava com a venda de vídeos e fotos de vítimas de estupro virtual. A prisão foi autorizada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) em decisão de urgência emitida no último dia 17.

Felca relatou ter recebido ameaças de morte e falsas acusações de pedofilia após publicar um vídeo sobre a “adultização” nas redes sociais. O TJ-SP determinou que o Google Brasil fornecesse, em até 24 horas, os dados do e-mail responsável pelas ameaças, incluindo IPs e informações cadastrais, o que levou à identificação de Cayo.

No momento da prisão, o computador do suspeito estava aberto na plataforma de Segurança Pública de Pernambuco, o que, segundo a polícia, reforça a gravidade da conduta e será alvo de perícia. Outro homem que estava na residência também será investigado por possível envolvimento no crime de invasão de dispositivo informático (artigo 154-A do Código Penal).