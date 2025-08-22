Sidney Oliveira, da Ultrafarma, não paga fiança de R$ 25 milhões após ser solto e MP faz novo pedido de prisão

O empresário Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, voltou a ter a prisão pedida pelo Ministério Público de São Paulo nesta quinta-feira (21), após não pagar a fiança de R$ 25 milhões, valor estipulado pela Justiça para sua soltura.

Na semana passada, Sidney Oliveira Mario Otávio Gomes, diretor estatutário do grupo Fast Shop, haviam sido liberados mediante uso de tornozeleira eletrônica e pagamento da fiança. Enquanto Gomes conseguiu suspender a cobrança por decisão do Tribunal de Justiça, Sidney ainda não quitou o valor — segundo a defesa, o prazo se encerra hoje.

Entre as medidas cautelares impostas pelo juiz, estão: comparecimento mensal em juízo, recolhimento domiciliar noturno, entrega do passaporte e proibição de contato com outros investigados.

Em nota, a Ultrafarma afirmou colaborar com as investigações e reiterou confiança na inocência do empresário. A Fast Shop declarou que também coopera com as autoridades.