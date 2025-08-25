Search
Close this search box.

Prouni abre inscrições para lista de espera do segundo semestre de 2025

Os estudantes que desejam disputar uma vaga pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) no segundo semestre de 2025 já podem se inscrever na lista de espera a partir desta segunda-feira (25). O prazo vai até as 23h59 de terça-feira (26), exclusivamente pelo Portal de Acesso Único.

Podem participar todos os candidatos que não foram pré-selecionados nas chamadas regulares ou que tiveram reprovação por não formação de turma. Durante a inscrição, é possível escolher até duas opções de instituição, curso e turno entre as bolsas disponíveis.

Encerrado o período, o sistema classificará os inscritos de acordo com as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e as opções escolhidas. A chamada da lista de espera será divulgada em 29 de agosto.

Os estudantes selecionados terão até 5 de setembro para comprovar as informações fornecidas na inscrição. A documentação exigida inclui comprovantes de renda familiar e histórico escolar, que devem ser apresentados presencialmente ou de forma digital na instituição de ensino escolhida.

O Prouni oferece bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior. Para concorrer a uma bolsa integral (100%), o candidato deve ter renda familiar mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Já as bolsas parciais (50%) exigem renda de até três salários mínimos per capita.

Nesta edição, o programa disponibilizou mais de 211 mil bolsas em 887 instituições privadas de todo o país, sendo 118 mil integrais e 93 mil parciais, distribuídas em mais de 370 cursos.

Mais lidas

Veja também

A TV CENÁRIO é um canal de TV pela internet que reúne o melhor do conteúdo gerado em Ferraz de Vasconcelos e em todo o Brasil, região metropolitana de São Paulo.

Categorias

Fique atualizado!

Receba as atualizações diretamente na sua caixa de entrada e não perca nenhuma notícia importante.

*Seus dados estão seguros

© 2025 TV Cenário. Todos os direitos reservados.

Facebook Instagram Youtube