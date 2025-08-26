Itaquá amplia sistema de tratamento de esgoto e beneficia 80 mil moradores

Obra da Sabesp em parceria com a prefeitura garante mais saúde e preservação ambiental

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, em parceria com a Sabesp, entregou a modernização da Estação Elevatória de Esgotos (EEE) Itaquaquecetuba, no Alto Tietê. O investimento de R$ 12,8 milhões amplia a capacidade de bombeamento da unidade para até 600 litros por segundo, beneficiando diretamente cerca de 80 mil moradores de Itaquá e Arujá.

Com a entrega, o índice de esgoto tratado em Itaquá passa a 50%, um marco importante para o avanço do saneamento no município. O volume coletado será encaminhado à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) São Miguel.

A ampliação tem impacto direto na despoluição do rio Tietê, que deixará de receber o equivalente a uma piscina olímpica por hora de esgoto sem tratamento. “Com mais uma obra entregue, damos mais um passo rumo à universalização dos serviços de água e esgoto nos municípios atendidos pela companhia”, afirmou Roberval Tavares, diretor de engenharia e inovação da Sabesp.

A modernização contemplou a reforma completa da estrutura, manutenção de bombas e ventiladores, além da instalação de novas grades e comportas que regulam o fluxo do esgoto. A intervenção beneficia diretamente bairros como Parque São Pedro, Jardim Itaquá, Jardim Cristiano, Jardim Paineira e Vila Japão.

“Cada litro de esgoto tratado é menos poluição chegando aos rios e córregos. Nosso objetivo é alcançar 100% da coleta e do tratamento para trazer melhorias efetivas”, destacou a secretária de Meio Ambiente, Yasmim Zampieri.

“Estamos garantindo saúde, qualidade de vida e preservação do meio ambiente. Essa parceria com a Sabesp mostra que estamos no caminho certo, cuidando do presente e preparando um futuro melhor para a cidade”, acrescentou o prefeito Eduardo Boigues.