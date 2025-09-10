Eduardo Bolsonaro ameaça família de Alexandre de Moraes em vídeo

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) divulgou no último domingo (7) um vídeo em que faz ameaças à família do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na gravação, publicada em sua conta no X (antigo Twitter), o parlamentar afirma: “Eu vou provar para o Alexandre de Moraes que ele encontrou um cara de saco roxo que vai acabar com essa brincadeirinha dele. Moraes, você, a sua mulher, e depois dela, que em breve será sancionado os seus filhos, eu vou atrás de cada um de vocês”. O vídeo é um trecho de uma videochamada com apoiadores em manifestações bolsonaristas em Curitiba e Porto Alegre.

Na legenda, Eduardo admitiu que pode ter se “excedido”, mas justificou: “Só um homem agressivo pode ser pacífico, do contrário a única opção é ser cordeiro”.

O deputado está nos Estados Unidos, onde busca sanções contra Moraes. Ele é apontado como articulador da aplicação da Lei Magnitsky ao ministro e do tarifaço imposto pelos EUA ao Brasil. De acordo com o Estadão, ao lado do comunicador Paulo Figueiredo, pretende ampliar a ofensiva contra o magistrado também para a Europa neste segundo semestre.