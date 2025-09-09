Copa das Comunidades tem início no Alto Tietê com participação especial do prefeito de Poá

Informações de Wellington Siqueira
A Copa das Comunidades do Alto Tietê começou no último dia 6 de setembro, reunindo as cidades de Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Poá e Itaquaquecetuba. O torneio, que promete movimentar o futebol amador da região, conta com a participação de 64 equipes, sendo 16 representantes de cada município.
A abertura oficial aconteceu no campo da Associação Atlética de Poá, onde o prefeito de Poá, Saulo Souza, deu o pontapé inicial em um momento simbólico e marcante para a competição.
A copa é patrocinada pelas quatro prefeituras envolvidas, com apoio da ONG Destemidos e da EDP, reforçando o incentivo ao esporte e à integração comunitária no Alto Tietê.
Imagens: Wellington Siqueira | @ws.sports.fotografo