Copa das Comunidades tem início no Alto Tietê com participação especial do prefeito de Poá

Informações de Wellington Siqueira

A Copa das Comunidades do Alto Tietê começou no último dia 6 de setembro, reunindo as cidades de Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Poá e Itaquaquecetuba. O torneio, que promete movimentar o futebol amador da região, conta com a participação de 64 equipes, sendo 16 representantes de cada município.

A abertura oficial aconteceu no campo da Associação Atlética de Poá, onde o prefeito de Poá, Saulo Souza, deu o pontapé inicial em um momento simbólico e marcante para a competição.

A copa é patrocinada pelas quatro prefeituras envolvidas, com apoio da ONG Destemidos e da EDP, reforçando o incentivo ao esporte e à integração comunitária no Alto Tietê.

Imagens: Wellington Siqueira | @ws.sports.fotografo

A TV CENÁRIO é um canal de TV pela internet que reúne o melhor do conteúdo gerado em Ferraz de Vasconcelos e em todo o Brasil, região metropolitana de São Paulo.

