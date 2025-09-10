Prefeito de Sorocaba anuncia churrasco de picanha para alunos

O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), anunciou que vai levar churrasco de picanha para estudantes da rede municipal e estadual da cidade. Em vídeo publicado nas redes sociais, o chefe do Executivo afirmou que o projeto será acompanhado por nutricionistas e fez uma provocação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao dizer: “te prometeram picanha e não deram”.

Manga ainda pediu que os moradores indiquem, nos comentários das publicações, as escolas que gostariam de ver contempladas. Segundo ele, as regras de participação serão divulgadas nos próximos dias.