Henrique & Juliano emocionam 60 mil pessoas em noite de surpresas no Itaquá Rodeio Fest

Quarto dia de festival ainda teve shows de Tatau, ex-Araketu, e dos DJs Maju Santana e Bruno Martini, além de participações especiais de Naldo Benny e de Moacyr Franco; evento termina neste sábado (13/9), com apresentação de Turma do Pagode, MC Kevinho, e Gusttavo Lima

Entre os artistas mais aguardados do Itaquá Rodeio Fest, os sertanejos Henrique e Juliano emocionaram 60 mil pessoas, nessa sexta-feira (12/9). O festival, que celebra os 465 anos de Itaquaquecetuba-SP, ainda foi abrilhantado pelos DJs Maju Santana e Bruno Martini e pelo ex-Araketu Tatau. A noite também foi de surpresas. Os cantores Naldo Benny e Moacyr Franco fizeram participações especiais no maior rodeio de portas abertas do Brasil. E a programação não parou por aí. Na arena do Jardim Adriane, a Seleção Brasileira de Cutiano deu um show de montaria em cavalos. O evento chega ao fim neste sábado (13/9), com apresentação da Turma do Pagode, do MC Kevinho e do sertanejo Gusttavo Lima.

Henrique & Juliano comprovaram, no palco, porque estavam entre os artistas mais pedidos pelo público nas edições anteriores da festa. Queridinhos da atualidade entre os maiores nomes do sertanejo nacional, os cantores capricharam na setlist do 4º Itaquá Rodeio Fest. Hits como “Traumatizei”, “Quase Algo”, “Como é que a Gente Fica”, “A Briga foi Feia” e “Aquela Pessoa” embalaram os milhares de fãs, que, cantaram, em uníssono, cada verso, do início ao fim. A apresentação foi marcada, também, por uma homenagem à saudosa Marília Mendonça, com a música “Flor e o Beija-Flor”, que ela interpretou com a dupla.

Antes dos sertanejos, DJ Maju Santana, artista que mais vezes se apresentou no festival, aqueceu o público com um sem-número de remixagens. E com direito a uma surpresa: a apresentação, aclamada, de Naldo Benny, que cantou sucessos como “Exagerado” e “Amor de Chocolate”.

Bruno Martini assumiu a mesa de som em seguida e sacudiu ainda mais a arena do maior rodeio de portas abertas do Brasil. Um dos autores do hit “Hear Me Now”, em parceria com Alok, o DJ já trabalhou com outros nomes de grande expressão artística, como o premiado produtor americano Timbaland e a cantora Lady Gaga. Em Itaquá, Martini provou porque é um dos principais nomes da música eletrônica do mundo.

Já era madrugada de sábado quando Tatau, ex-vocalista do Araketu, subiu ao palco e transformou a arena de Itaquaquecetuba num grande carnaval fora de época. Um dos pontos altos do show foi a aparição, também de surpresa, do cantor Moacyr Franco, que interpretou “Mal Acostumada”, sucesso de Araketu, junto com Tatau.

Montaria em cavalos

Um pouco mais cedo, por volta das 20h30, o espetáculo ficou por conta da Seleção Brasileira de Cutiano – formada pelos melhores competidores da modalidade. Na disputa, Alexandre do Carmo Silva, de Barueri-SP, levou a melhor, com 87 pontos. As provas continuam neste sábado.

Marco para Itaquá

Responsável por levar o Itaquá Rodeio Fest para a cidade pelo quarto ano consecutivo e sem o uso de recursos públicos, o prefeito de Itaquaquecetuba, Delegado Eduardo Boigues (PL), celebrou mais uma noite de sucesso do evento, sob organização da MP Promoções e custeado integralmente pela iniciativa privada:

“Ver a arena cheia, com famílias, jovens e crianças aproveitando cada atração, com alegria e tranquilidade, mostra a grandeza deste festival para a população. A cada dia, reforçamos que o Itaquá Rodeio Fest é um marco para o município e para a região do Alto Tietê. Não à toa, estamos entre os três maiores eventos do gênero do Brasil, sendo o maior de portas abertas do País”.