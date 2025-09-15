Jovem de 22 anos é encontrada morta em terreno baldio em Ferraz de Vasconcelos

O corpo de Sabrina, de 22 anos, foi encontrado na tarde deste sábado (14) em um terreno baldio com mato alto em Ferraz de Vasconcelos. A jovem havia saído de casa por volta das 3h da madrugada, deixando a filha de apenas dois meses sozinha.

Segundo informações, o marido, que trabalha como motorista de aplicativo, estava em serviço em um rodeio quando a esposa saiu de casa. Ao retornar, encontrou a porta entreaberta e a criança sozinha, acionando imediatamente a polícia.

Imagens de câmeras de segurança mostram Sabrina caminhando sozinha entre 2h53 e 3h07 pelas ruas da cidade. Em uma das gravações, é possível ver uma pessoa, aparentemente um homem, correndo em direção oposta à jovem, próximo a um comércio aberto. A polícia investiga a identidade dessa pessoa para prestar esclarecimentos.

A perícia esteve no local onde o corpo foi encontrado e o encaminhou ao Instituto Médico Legal (IML) para exames. Até o momento, não há confirmação sobre a causa da morte, nem sinais de violência. Também não foram identificados indícios de arrombamento ou anormalidades na residência da vítima.

Familiares de Sabrina já estão sendo ouvidos, e as investigações seguem para esclarecer as circunstâncias do caso. O terreno onde o corpo foi localizado é conhecido por moradores como ponto marcado por ocorrências semelhantes.

A polícia segue analisando as imagens de câmeras da região e busca por testemunhas que possam ajudar a elucidar o caso.