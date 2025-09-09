Ipês-amarelos encantam moradores em São José dos Campos e viram cenário de ensaios fotográficos

Símbolo oficial de São José dos Campos desde 2009, os ipês-amarelos têm chamado a atenção de moradores e visitantes da cidade nas últimas semanas. A beleza das árvores em plena floração tem rendido registros nas redes sociais e até servido de cenário para ensaios fotográficos.

De acordo com a prefeitura, o município conta com cerca de 15 mil ipês, sendo quase 5 mil da espécie amarela. Um dos mais procurados neste ano está no bairro Monte Castelo, onde a árvore em frente à rua Martins Fontes virou ponto turístico improvisado. A moradora Maria, vizinha do ipê, relembra a origem da planta.

“Está aqui há 28 anos, mas nesse ano se superou. Eu lembro quando o seu João plantou. Depois ele morreu, mas queria que ele tivesse aqui para ver”, disse.

A movimentação em torno da árvore é intensa. “O dia todo as pessoas vêm tirar fotos. Ano passado ele não floriu, mas nesse ano se superou”, contou a vizinha Solange.

Segundo o biólogo Marcelo Godoy, a floração dos ipês segue um ciclo natural que começa no inverno e se estende até a primavera. “Primeiro florescem os ipês-roxos, depois os amarelos, seguidos pelos rosas, bicolores, brancos e por último os verdes, que acabam passando despercebidos”, explicou.

O especialista destaca que o espetáculo da floração também tem função biológica. “É uma espécie que floresce para sobreviver e perpetuar. Além disso, proporciona essa beleza que encanta os municípios, principalmente os que estão no Cerrado”, afirmou.

A florada dos ipês também pode ser vista em outras cidades do Vale do Paraíba, como Taubaté, Caçapava, Lorena e Cruzeiro. Para Godoy, cabe à população valorizar e proteger o ciclo natural dessas árvores. “Depois que as flores caem, vêm as folhas. É o ciclo da vida. Nós temos a obrigação de preservar e plantar mais ipês”, completou.