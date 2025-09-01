Search
Vídeo de policial militar do Amazonas com sobrepeso viraliza e gera debate nas redes sociais

Um vídeo que mostra um policial militar do Amazonas enfrentando dificuldades durante um exercício físico viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões entre internautas. Nas imagens, o agente aparece ofegante e com movimentos limitados, o que chamou a atenção para as dificuldades enfrentadas por pessoas com excesso de peso.

A gravação recebeu críticas de alguns usuários, que questionaram a condição física do policial. Por outro lado, houve quem defendesse o vídeo como um exemplo de superação. Seguidores afirmam que a filmagem foi feita de forma intencional para mostrar os desafios do combate à obesidade e destacar que o militar transformou sua realidade: hoje, ele é maratonista e considerado uma inspiração.

“Conheço ele, atualmente corre maratonas. Esse vídeo é para mostrar evolução, não para atacar. É um exemplo de superação”, escreveu uma internauta em defesa do policial.

A repercussão expôs dois lados: enquanto parte do público interpretou a cena como motivo de crítica, outra parcela enxergou no vídeo uma mensagem de motivação e persistência diante das dificuldades.

