Prefeito Saulo Souza participa das celebrações do Dia de Padre Eustáquio em Poá

Homenagens incluíram oração diante da estátua e Festa das Nações realizada na Praça de Eventos no último final de semana_

A cidade de Poá celebrou no último sábado (30) o Dia do Beato Padre Eustáquio com uma programação especial que começou pela manhã na rotatória que leva o nome do missionário, no centro da cidade. O prefeito Saulo Souza, acompanhado da primeira-dama Flavia Souza e do padre Reginaldo Martins, pároco da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, participou da homenagem pelo aniversário de morte do religioso holandês que deixou importante legado espiritual e social para o município.



A cerimônia contou com a presença de autoridades municipais, apresentação da Banda Marcial de Poá e o hasteamento da bandeira nacional. Diante da estátua de Padre Eustáquio, a comunidade católica fez uma oração em memória do beato, falecido em 30 de agosto de 1943.



Na ocasião, o prefeito ressaltou a importância e os ensinamentos deixados pelo religioso. “Além de um grande legado de fé, Padre Eustáquio deixou também um grande legado social. Que possamos continuar nos inspirando nesse exemplo, nesse sentimento de preocupação com os mais simples, com aqueles que mais precisam, e que isso possa continuar contagiando a todos nós”, afirmou.



As celebrações se estendem ao longo do fim de semana com a tradicional Festa do Padre Eustáquio, que aconteceu na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe, no centro da cidade, com o apoio da administração municipal. O evento teve início na sexta-feira (29) e seguiu até este domingo (31), teve como tema “Festa das Nações”, reunindo música, apresentações culturais e opções gastronômicas inspiradas em diferentes culturas.

*Holanda*

A programação religiosa também ocupou papel central nas comemorações. Na noite de sábado, a Praça de Eventos recebeu a missa solene celebrada pelo bispo Dom Pedro Luiz Stringuini, ao lado dos padres das paróquias de Poá. O prefeito também acompanhou a celebração e relembrou aos devotos presentes sua ida até a Holanda no início do ano durante missão promovida pela Frente Nacional dos Prefeitos (FNP). “Nós tivemos o privilégio de ir até o distrito onde Padre Eustáquio iniciou sua trajetória de fé e ali testemunhamos o mesmo sentimento que estamos celebrando aqui. Fomos recebidos por aquela igreja, pelos familiares dele e testemunhamos o amor que sentem pelo Brasil e pela cidade de Poá. Dentro da igreja havia uma bandeira do Brasil e a inscrição ‘Saúde e Paz’ em português. Mais que isso, em cada coração que encontramos ali, a mesma semente do amor e da fé que foi semeada pelo padre nos corações de todo povo de Poá”



Saulo Souza parabenizou todos os envolvidos na realização do evento, que contou também com a participação das Secretarias de Cultura, Turismo e Indústria e Comércio. “Nos colocamos à disposição de todos os irmãos católicos e dizer que estamos ligados pela mesma fé no senhor Jesus”, finalizou.

O encerramento da festa se deu no domingo, com a realização de mais uma missa solene e a procissão às 18 horas, que percorreu as ruas centrais no entorno da Praça de Eventos, além da festa social que reuniu centenas de devotos.