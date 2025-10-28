Saulo Souza retoma tradição e Poá recebe mais de 160 mil pessoas na Orquídea Fest 2025

Evento foi encerrado neste domingo (26) com a presença do secretário estadual de Turismo, Roberto de Lucena, programação infantil e o show do cantor Péricles na Praça de Eventos

A Orquídea Fest Poá 2025 encerrou neste domingo (26) celebrando um marco histórico: mais de 160 mil visitantes passaram pelo evento ao longo dos quatro dias de programação. A festa, que voltou a integrar o calendário turístico oficial da cidade, encantou o público com uma combinação única de flores, cores, aromas e grandes atrações musicais que movimentaram a Praça de Eventos.

O último dia foi especialmente voltado às famílias. Milhares de crianças se divertiram com brinquedos infláveis, a apresentação da Patrulha Canina, pipoca e algodão-doce gratuitos, além do trenzinho que percorreu as ruas da cidade. A presença do Corpo de Bombeiros, que refrescou a criançada com um banho de mangueira, garantiu ainda mais alegria e emoção.

O encerramento dos shows ficou por conta do cantor Péricles, que emocionou o público ao interpretar seus maiores sucessos. Desde a quinta-feira (23), o palco da Orquídea Fest recebeu também Bruna Karla, Simone Mendes e o DJ Alok, consolidando o evento como o maior festival do Alto Tietê.

Entre os visitantes ilustres, o destaque foi a presença do secretário estadual de Turismo, Roberto de Lucena, recebido pelo prefeito Saulo Souza e pela primeira-dama Flavia Souza no domingo de encerramento.

“Poá é uma cidade turística e uma das mais importantes do nosso Estado. A Festa das Orquídeas sempre foi uma das mais tradicionais, mas ficou por alguns anos esquecida. Quando soube que o prefeito Saulo Souza estava retomando o evento, fiz questão de vir para aplaudir e abraçar a população”, afirmou Lucena.

O secretário também elogiou a transformação visível da cidade. “Estamos vendo uma cidade mais organizada, limpa e com as coisas funcionando. A população está mais alegre e engajada. Poá se tornou um orgulho do Alto Tietê”, completou.

O evento também contou com a presença do deputado federal Maurício Neves, que visitou a exposição na sexta-feira (24) e destacou o potencial turístico e cultural de Poá.

O prefeito Saulo Souza agradeceu o empenho das equipes e o engajamento da população. “Foi a maior Festa das Orquídeas da história da nossa cidade. E ela aconteceu porque todos trabalharam juntos. O pavilhão ficou lotado, o público foi exemplar e a corrente solidária arrecadou toneladas de alimentos. Essa edição foi histórica — e, se Deus quiser, 2026 será ainda melhor”, afirmou.

O secretário de Cultura, Paulo Barbosa, destacou o significado simbólico da retomada.

“Foram quatro dias de festa marcados pela alegria e pela beleza das flores. O retorno da exposição de orquídeas foi triunfal e fortalece a identidade cultural do município. O sucesso foi atestado pelos mais de 200 mil visitantes”, declarou.

Com organização impecável, segurança reforçada e uma estrutura de alto padrão, a Orquídea Fest Poá 2025 consolidou-se como um dos principais eventos turísticos do Alto Tietê, reafirmando Poá como uma cidade que floresce para o futuro.