Ameaça de bomba aciona forças de segurança no Ministério da Ciência e Tecnologia

A manhã desta terça-feira (25) novamente exigiu a atuação das forças de segurança no Distrito Federal. Uma mala deixada diante do prédio do Ministério da Ciência e Tecnologia, na W3 Norte, nas proximidades da 507, levou ao acionamento do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) para apurar uma possível ameaça de bomba.

O local foi isolado imediatamente, enquanto equipes especializadas analisam o objeto suspeito. Uma das pessoas envolvidas sofreu queimaduras em cerca de 60% do corpo, enquanto outras duas apresentaram sinais de intoxicação pela fumaça. As demais foram atendidas após inalação de fuligem.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal realizou a evacuação do edifício, organizou a triagem dos feridos e continua monitorando o estado de cada vítima conforme o nível de gravidade.

Vale lembrar que, em 13 de novembro de 2024, um homem identificado como Francisco Wanderley Luiz detonou explosivos na Praça dos Três Poderes, em Brasília, morrendo no local — a investigação da PF concluiu que ele agiu sozinho, motivado por extremismo político.

O episódio registrado hoje permanece sob investigação, e as autoridades ainda trabalham para esclarecer as circunstâncias e possíveis motivações do ocorrido.