Caravana de Natal da Coca-Cola chega a Suzano e Mogi das Cruzes em 21 de novembro

A magia do Natal vai invadir as ruas de Suzano e Mogi das Cruzes no próximo dia 21 de novembro, quando a Caravana de Natal da Coca-Cola percorrerá a região. Com o tema “Pegue uma Coca-Cola e viva o Natal”, o desfile promete encantar o público com brilho, música e emoção.

Neste ano, o evento contará com cinco caminhões temáticos, representando os cenários Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração do Natal. O casal Noel estará presente, e a apresentação inclui projeções, jogos de luzes e a performance ao vivo de uma bailarina, formando um espetáculo visual e sensorial.

Uma novidade da edição de 2025 é a audiodescrição, acessível por link, que permitirá que pessoas com deficiência visual acompanhem todos os detalhes do desfile em tempo real.

A Caravana de Natal da Coca-Cola é uma das ações da marca para celebrar a data, promovendo experiências que envolvem toda a família e reforçam o espírito natalino.