Eduardo Boigues tem 82,8% de aprovação e melhor avaliação do que prefeitos das capitais de SP, RJ e PE

Levantamento é do Instituto Paraná Pesquisas; chefe do Executivo de Itaquaquecetuba-SP supera numericamente Ricardo Nunes (MDB), de São Paulo-SP (63%); Eduardo Paes (PSD), do Rio de Janeiro-RJ (67,4%); e João Campos (PSB), do Recife-PE (77%); liberal também bate Lucas Sanches (PL), prefeito de Guarulhos-SP, que soma 67%

Já o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas revela que o prefeito de Itaquaquecetuba-SP, Delegado Eduardo Boigues (PL), tem 82,8% de aprovação – a maior do estado nos últimos tempos e uma das maiores do Brasil. O desempenho do liberal supera, inclusive, gestores de capitais, como Ricardo Nunes (MDB), de São Paulo-SP; Eduardo Paes (PSD), do Rio de Janeiro-RJ; e João Campos (PSB), do Recife-PE; além de bater Lucas Sanches (PL), prefeito de Guarulhos-SP. O estudo também afirma que Saúde e Infraestrutura (com ênfase em Pavimentação) são as áreas melhores avaliadas do mandato do politico – a segunda consecutiva.

Boigues foi reeleito nas eleições municipais de 2024, já em primeiro turno, com 92,9% dos votos válidos – sendo o prefeito mais bem votado no Brasil entre cidades com mais de 200 mil habitantes. A continuidade da gestão e o alto investimento em searas preteridas por mandatários anteriores, segundo o delegado, contribui para os bons números da mais recente pesquisa da Paraná.

De acordo com o levantamento, 82,8% dos entrevistados aprovam o mandato do prefeito de Itaquá. O índice é superior ao de João Campos, chefe do Executivo de Recife – um dos mais bem avaliados do País. De acordo com o Instituto Datafolha, o socialista chegou à marca dos 77% de aprovação.

Boigues, de 49 anos, tem desempenho ainda melhor quando comparado ao chefe do Executivo da capital paulista, Ricardo Nunes. Segundo a Paraná, o emedebista atingiu 63% de avaliação, enquanto Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, chegou a 67,4%.

O prefeito-delegado também supera o mandatário de Guarulhos – 13ª maior cidade do País e a segunda maior do estado de São Paulo. Segundo recente levantamento do Instituto Paraná, Lucas Sanches tem 67% de aprovação.

A pesquisa da Paraná foi realizada em Itaquaquecetuba de forma presencial. De 1º a 4 de novembro, o Instituto ouviu 704 pessoas no município.

Com grau de confiança de 95% e margem de erro de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos, o estudo revela que 65% dos moradores de Itaquá classificam a administração de Boigues como “ótima” e “boa”, ao passo em que o contentamento com os serviços oferecidos pela

Prefeitura fica em 65,6%, entre “satisfeito” e “muito satisfeito”.

De acordo com os dados apurados, Infraestrutura, com ênfase em Pavimentação (17,3%), e Saúde (17%) são os principais destaques do governo municipal da Grande São Paulo.

Compromisso e responsabilidade

Na opinião de Boigues, compromisso, responsabilidade e austeridade possibilitaram colocar Itaquá, cidade de meio milhão de habitantes da região do Alto Tietê, em lugar de destaque no cenário nacional:

“Estar entre os prefeitos com a melhor avaliação do Brasil é motivo de satisfação, porque demonstra que o trabalho administrativo está chegando na ponta, no dia a dia do cidadão. Atender cada vez melhor a população de Itaquaquecetuba é o que faz sentido ao nosso trabalho como prefeito. É o que, no fim, importa”, avalia o delegado liberal.