Feira do Estudante e Jovem Empreendedor de Ferraz de Vasconcelos reúne milhares de estudantes

Evento acontece até 26 de novembro com foco na formação profissional e na promoção da cultura empreendedora entre jovens do Alto Tietê

A 10ª edição da Feira do Estudante e Jovem Empreendedor de Ferraz de Vasconcelos está acontecendo na ETEC Ferraz, atraindo estudantes para as atividades de formação profissional e empreendedorismo nestes dois dias de evento, de 25 a 26 de novembro.

O idealizador do evento, Renatinho Ramos, comemora o sucesso do evento educacional. “Como é a 10ª edição da feira, nós já temos credibilidade com as escolas estaduais em relação à participação no evento”, explica Ramos. “Os alunos aproveitaram bastante, alguns já foram encaminhados daqui para o mercado de trabalho, outros já conseguiram tirar as dúvidas sobre qual faculdade cursar, e a nossa ideia é que amanhã vamos continuar no mesmo ritmo e finalizar aí a feira da melhor forma possível.”

Thaylor Lorena, de 18 anos, já escolheu seu curso superior e contou sua experiência na feira: “Eu queria saber mais sobre a área de Arquitetura e outros cursos que envolvem tanto a Arquitetura quanto a parte dos números que é importante para a Arquitetura.”

A Feira também contou com a participação de Marco Vinholi, diretor-técnico do Sebrae-SP. A entidade oferece nesta edição as capacitações do Programa Jovem Empreendedor, que estimula o empreendedorismo juvenil e fortalece iniciativas voltadas para pequenos negócios e para a educação empreendedora.

Vinholi destaca que o evento “é muito relevante para a juventude do Alto Tietê, trazendo para os estudantes temas importantes como ensino superior e cultura empreendedora em áreas como economia criativa e games. A feira chega a sua décima edição com milhares de jovens empolgados, entrando na maioridade em busca de suas vocações.”

A feira, realizada pela Organização Social de Estímulo à Educação e à Cultura do Brasil (Oseec) e pelo grupo estudantil Se Ligue, está oferecendo aos estudantes palestras, workshops, oportunidades acadêmicas e práticas empreendedoras. Neste primeiro dia, milhares de estudantes do terceiro ano do ensino médio e do nono ano do ensino fundamental participaram do evento.

Entre as principais entidades educacionais presentes na feira, estão a Faculdade de Tecnologia de São Paulo (FATEC), o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), as Escolas Técnicas de São Paulo (ETECs), as Universidades de Mogi das Cruzes (UMC), de Guarulhos (UNG), Cruzeiro do Sul, São Judas e Anhanguera.

O evento conta com o patrocínio do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e o apoio do Sebrae.