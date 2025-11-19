PF prende homem em Marília ao receber encomenda com R$ 500 em cédulas falsas

A Polícia Federal prendeu, nesta terça-feira (18), um homem em Marília (SP) após ele receber pelos Correios uma encomenda contendo R$ 500 em cédulas falsificadas. Segundo a PF, o suspeito adquiriu as notas por meio de grupos em redes sociais, e o pacote havia sido enviado como correspondência comum. Na abordagem, foram apreendidas três cédulas de R$ 100, cinco de R$ 20 e duas de R$ 50, além do celular do suspeito e o envelope utilizado no envio.

Como ocorreu a operação

Na imagem cédulas de R$ 100

A PF informou que o objetivo do homem era distribuir as notas falsificadas na região de Marília nos próximos dias, aproveitando o aumento de movimentação no comércio. A ação faz parte de um trabalho contínuo da Polícia Federal em parceria com os Correios, responsável por identificar encomendas suspeitas e monitorar possíveis remessas de moeda falsa. Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia, e as investigações seguem para localizar responsáveis pela produção das cédulas.

O crime de falsificação no Brasil

A falsificação de moeda é um crime previsto no Código Penal brasileiro e considerado uma das violações mais sérias contra a fé pública. A produção, aquisição ou circulação de notas falsas pode resultar em pena de até 12 anos de prisão. Nos últimos anos, a Polícia Federal tem intensificado operações para identificar grupos que fabricam e distribuem cédulas falsificadas, muitos deles organizados a partir da internet. Mesmo com avanços, o crime ainda representa um desafio pela facilidade com que as notas falsas circulam no comércio.