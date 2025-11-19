Mãe suspeita de mandar matar a própria filha por disputa de herança em Caruaru

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu a mãe de Allany Rayanne Santos, jovem de 24 anos assassinada em Caruaru, no Agreste do estado. As investigações apontam que ela teria sido a mandante do crime, motivado por uma disputa de herança deixada pelo avô da vítima. A prisão ocorreu após a confissão do homem suspeito de executar o homicídio, que também manteve um relacionamento com a mãe da jovem.

Execução do crime e confissão do suspeito

Allany foi encontrada morta dentro de casa, com as mãos amarradas e sinais de tortura. De acordo com a Polícia Civil, o executor do crime relatou que entrou na residência afirmando que realizaria um “trabalho religioso”. Ele teria tentado obrigar a vítima a transferir valores da herança para a mãe e, diante da recusa, a atacou com uma faca e um instrumento de jardinagem, causando ferimentos graves que levaram à morte.

O suspeito afirmou que agiu a mando da mãe da jovem, com quem mantinha envolvimento afetivo. A confissão foi determinante para que a polícia decretasse a prisão da mulher, que apresentou versões contraditórias nos depoimentos anteriores.

Na imagem mãe e filha

Motivação financeira e desdobramentos

As investigações apontam que Allany havia recebido recentemente bens e valores referentes à herança do avô materno, o que teria provocado conflito com a mãe. Para a Polícia Civil, elementos como depoimentos, provas coletadas e contradições reforçam a suspeita de que a mãe participou diretamente do planejamento do crime.

A Delegacia de Homicídios de Caruaru continua apurando o caso e investiga se outras pessoas estiveram envolvidas. Até o momento, não há manifestação pública da defesa da acusada.