Hytalo Santos e marido tem novo pedido de liberdade negado

O influenciador digital Hytalo Santos e o marido Israel Natã Vicente, conhecido como “Euro”, deixaram na última quarta-feira (12) uma audiência na Paraíba e continuam presos após a Justiça negar novamente um pedido de liberdade. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), que manteve a prisão preventiva do casal, investigado por tráfico de pessoas e exploração sexual de adolescentes.

De acordo com o Ministério Público da Paraíba (MPPB), Hytalo e Israel são acusados de aliciar adolescentes e suas famílias com promessas de fama e oportunidades de trabalho em redes sociais. As investigações apontam que parte do conteúdo produzido pelo casal teria conotação sexual envolvendo menores. Eles também são suspeitos de favorecimento da prostituição e produção de material pornográfico com vulneráveis.

A prisão ocorreu em 15 de agosto de 2025, na cidade de Carapicuíba (SP), após o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos na Paraíba. Segundo a decisão que manteve a prisão, há indícios de que o casal tentou deixar o estado e poderia interferir na coleta de provas.

Vídeo sobre caso Hytalo ( Vídeo: reprodução/ YouTube/ CNN Brasil)

Processo segue em instrução

Durante a audiência mais recente, a defesa argumentou que os dois são réus primários e que medidas cautelares alternativas seriam suficientes. O pedido, porém, foi rejeitado. O relator do habeas corpus destacou que o caso já havia sido analisado por instâncias superiores, que também entenderam necessária a continuidade da prisão preventiva.

Com a negativa, Hytalo Santos e Israel Natã permanecem à disposição da Justiça. O processo segue em fase de instrução, e novas diligências estão sendo conduzidas pelo Ministério Público e pela Polícia Civil da Paraíba.