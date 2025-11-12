CNU 2025: governo divulga notas das provas objetivas e convoca para a etapa discursiva

O Ministério da Gestão e Inovação (MGI) divulga, a partir das 16h desta quarta-feira (12), as notas finais das provas objetivas do Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como o “Enem dos Concursos”. A divulgação marca o fim da primeira fase e define quem segue para a prova discursiva, prevista para o início de dezembro.

Além das notas, os candidatos poderão acessar no portal oficial do concurso os gabaritos definitivos, as respostas aos recursos, o espelho do cartão de respostas e as notas mínimas de classificação por cargo.

Próximas etapas

Os candidatos aprovados na prova objetiva estão automaticamente convocados para a prova discursiva, que varia conforme o nível de escolaridade exigido:

Nível superior: duas questões discursivas, com duração de três horas (das 13h às 16h);

duas questões discursivas, com duração de três horas (das 13h às 16h); Nível intermediário: redação dissertativa-argumentativa, com duração de duas horas (das 13h às 15h).

O cartão de confirmação de inscrição, com o local de prova, será disponibilizado dias antes da etapa.

As notas preliminares e o resultado final serão divulgados no sistema do CNU em 2026, após o período de recursos.

Avaliação de títulos e verificação de cotas

Ainda nesta quarta-feira, o MGI também publicará as convocações para o envio de títulos, que podem acrescentar até cinco pontos à nota final para cargos de nível superior. O envio dos documentos será feito de forma exclusivamente online, dentro do prazo definido em edital.

Candidatos que concorrem às vagas reservadas — destinadas a pessoas negras, indígenas, quilombolas e com deficiência — serão convocados para verificação da condição declarada, etapa que acontecerá em dezembro.

As comissões responsáveis pela análise utilizarão critérios específicos para cada grupo, como heteroidentificação presencial para pessoas negras, avaliação documental para indígenas e quilombolas e perícia biopsicossocial para candidatos com deficiência.

Quem não comparecer ao procedimento ou se recusar a participar das verificações perderá o direito à vaga reservada, mas poderá permanecer na ampla concorrência, caso a nota seja suficiente.

Como consultar o resultado

Os candidatos devem acessar o portal oficial do CNU e fazer login com sua conta gov.br. Em seguida, é preciso clicar em “Minhas Inscrições”, selecionar o CNU 2 e escolher a opção “Ver Resultado”.

O sistema exibirá a nota obtida e o espelho do cartão de respostas, permitindo ao participante verificar seu desempenho detalhado na prova objetiva.

Sobre o CNU

Criado em 2023, o Concurso Nacional Unificado unifica os processos seletivos de diferentes órgãos públicos federais. O objetivo é tornar o acesso ao serviço público mais transparente e igualitário.

Nesta segunda edição, o certame oferece vagas em nove blocos temáticos, que reúnem áreas como saúde, tecnologia, meio ambiente, administração e justiça.