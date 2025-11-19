Menino brasileiro tem dedos amputados após agressão em escola de Portugal

Um menino brasileiro de 9 anos teve dois dedos parcialmente amputados após um episódio de violência dentro de uma escola no município de Cinfães, distrito de Viseu, em Portugal. A mãe da criança, Nívia Estevam, denunciou o caso às autoridades portuguesas e afirmou que o filho vinha sendo alvo de agressões e bullying desde o início do ano letivo.

Como ocorreu a agressão

O incidente aconteceu no dia 10 de novembro, quando o menino entrou no banheiro da escola e foi seguido por dois colegas. Dentro do local, a porta teria sido fechada sobre os dedos dele, causando ferimentos graves que resultaram em amputação parcial. A criança, segundo o relato da mãe, conseguiu sair do banheiro sozinha, já sangrando, e pedir ajuda à equipe escolar.

Ele foi levado ao Hospital de São João, no Porto, onde passou por uma cirurgia de aproximadamente três horas. Parte dos dedos foi reimplantada, mas os médicos informaram à família que ele terá sequelas permanentes.

Vídeo sobre caso do menino que sofreu agressão ( Vídeo: reprodução/ Fala Brasil)

Investigações e denúncias da família

A mãe afirma que o filho já vinha sofrendo agressões frequentes, como chutes, puxões de cabelo e enforcamentos, e que buscou a direção da escola diversas vezes antes do episódio mais grave. Ela também levantou a suspeita de que as agressões teriam motivação xenófoba pelo fato de o menino ser brasileiro.

Diante da denúncia, a direção da escola abriu um inquérito interno. A Inspeção-Geral de Educação de Portugal e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Cinfães também passaram a acompanhar o caso. A Embaixada do Brasil informou que está prestando apoio à família e solicitou esclarecimentos às autoridades portuguesas.

A criança teve alta no dia seguinte à cirurgia, mas segue com acompanhamento médico e psicológico. Segundo a mãe, ele tem demonstrado sinais de trauma e dificuldade para dormir desde o ocorrido.