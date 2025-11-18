Polícia prende na Bahia suspeito de matar jovem em assalto na Zona Leste de SP

Atirador é detido após operação conjunta; vítima, Beatriz Munhos, de 20 anos, foi morta na frente do pai e do namorado.

Uma operação conjunta das polícias de São Paulo e da Bahia resultou na prisão de Isaías dos Santos da Silva, de 23 anos, suspeito de ser o autor do disparo que tirou a vida da universitária Beatriz Munhos, de 20 anos, durante um assalto em Sapopemba, Zona Leste de São Paulo, no dia 1º de novembro.

O suspeito foi localizado e preso no sertão da Bahia, na cidade de Mirante, a cerca de 495 km de Salvador. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo, Isaías já possuía três antecedentes criminais por roubo.

O Crime: Uma Emboscada Fatal

O assalto ocorreu quando Beatriz, o pai dela (Lucas Munhoz) e o namorado (Leonardo Jesus da Silva) foram atraídos para o local por um criminoso que se fingiu de comprador de um drone. A família, moradora de Sorocaba, no interior de São Paulo, viajou até a capital para entregar o equipamento, negociado por R$ 27 mil.

Ao chegarem à rua combinada em Sapopemba, eles foram abordados por dois criminosos em uma motocicleta. Enquanto o pai e o namorado estavam do lado de fora do veículo, Beatriz, que permaneceu dentro, abriu a porta e reagiu ao roubo disparando spray de pimenta contra um dos assaltantes.

Em resposta à reação, o criminoso atirou na cabeça da jovem, que morreu instantaneamente.

“Foi uma emboscada, foi um golpe, mas a gente tinha entregue tudo, por que o cara atirou na cabeça da minha filha? Eles não têm o mínimo de discernimento por nada, de consideração com ser humano”, lamentou Lucas Munhoz, pai de Beatriz.

Após o disparo, o namorado da vítima tentou impedir a fuga do assaltante, mas o criminoso conseguiu se soltar e fugiu com o parceiro.

A Investigação e Outros Envolvidos

A prisão de Isaías foi realizada por policiais da Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) de São Paulo, com o apoio da Polícia Civil da Bahia.

O delegado Guilherme Leonel Santos, da Cerco, informou que o suspeito foi reconhecido por uma das vítimas por foto e, na delegacia, confessou o crime.

“Ele [Isaías] falou que atirou no susto por causa do spray de pimenta [que Beatriz usou ao reagir ao roubo]. Agora, falta prender o criminoso que atraiu as vítimas que já foi reconhecido”, explicou o delegado.

A transferência do suspeito para São Paulo já foi solicitada e deve ocorrer nos próximos dias.

Além de Isaías, outro suspeito de envolvimento no assalto, Lucas Kauan da Silva Pereira, de 18 anos, já havia sido preso anteriormente. Ele é apontado pela investigação como o piloto da moto usada no roubo, mas sua defesa nega participação no crime e que estava em liberdade assistida. Um terceiro comparsa, responsável por atrair as vítimas, já foi identificado e é procurado pelas autoridades.