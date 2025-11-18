Caso Leandro Lo: PM se desculpa e diz ter vivido “transformação” na prisão

Leandro Pereira do Nascimento Lo, um dos maiores nomes do jiu-jítsu brasileiro, acumulava títulos mundiais e era referência no esporte. Sua trajetória vitoriosa e sua influência na comunidade das artes marciais tornaram sua morte ainda mais chocante.

Em 7 de agosto de 2022, durante um show de pagode no Clube Sírio, na Zona Sul de São Paulo, uma discussão entre Lo e o policial militar Henrique Otávio Oliveira Velozo acabou em tragédia. Testemunhas relataram que o lutador imobilizou o PM durante a confusão. Depois disso, segundo a acusação, Velozo deixou o local, retornou armado e disparou contra Lo à queima-roupa, atingindo sua cabeça. Após o disparo, teria ainda desferido chutes no atleta, que caiu desacordado. Leandro Lo foi socorrido, mas não resistiu.

O Ministério Público denunciou o policial por homicídio triplamente qualificado. O julgamento, que se estendeu por três dias, terminou com a absolvição de Velozo, após os jurados concluírem que ele teria agido em legítima defesa. Após o veredito, o PM deixou o Presídio Militar Romão Gomes, onde permaneceu preso por três anos e três meses.

O pedido de perdão

Ontem, (17), Henrique Velozo divulgou um vídeo no qual pede perdão à família, aos amigos e aos admiradores de Leandro Lo. No pronunciamento, ele afirma que o período de prisão foi marcado por transformação pessoal e um reencontro com a fé. Segundo o policial, esse tempo o fez refletir profundamente sobre sua vida e sobre o impacto da tragédia.

Matéria sobre pedido de perdão de Veloso (Vídeo: reprodução ( YouTube/ Itatiaia)

No vídeo, Velozo afirma: “Eu vim aqui para pedir perdão aos familiares, à mãe, ao pai, à irmã, aos amigos e a todas as pessoas que amavam Leandro Lo.” Ele também diz que viveu uma experiência espiritual intensa durante o período em que esteve detido e que isso o levou a reconhecer a gravidade do que aconteceu.

O policial reforça sua versão de que se sentiu encurralado no momento do confronto e que teria “tido que sujar as mãos” para preservar a própria vida, expressão usada ao justificar sua reação durante a briga.

Reações ao pedido

Segundo o Jornal Tribuna, a mãe do lutador, Fátima Lo, demonstrou profunda tristeza após a absolvição do policial e afirmou que o sentimento era como “enterrar o filho pela segunda vez”. Para muitos familiares e admiradores do atleta, o pedido de perdão não ameniza a dor da perda.

Já para Velozo, o vídeo representa um gesto de arrependimento e um esforço para se posicionar diante da família do lutador e da opinião pública após o desfecho judicial do caso.