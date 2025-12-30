Mulher é presa após perseguir, atropelar e matar namorado e amiga dele na Zona Sul de São Paulo

Crime ocorreu após discussão motivada por ciúmes; mensagens com ameaças enviadas antes do atropelamento reforçam suspeita de homicídio doloso, segundo investigação.

Uma mulher de 21 anos foi presa após perseguir de carro, atropelar e matar o namorado e uma amiga dele na madrugada de domingo (28), na Zona Sul de São Paulo. O caso, que chocou moradores da região do Campo Limpo, é tratado pela polícia como homicídio doloso, quando há intenção de matar, e não como acidente de trânsito.

As vítimas, Raphael Canuto da Silva, de 21 anos, e Joyce Correa da Silva, de 19, estavam em uma motocicleta no momento do atropelamento e morreram ainda no local. A suspeita é Geovanna Proque da Silva, que mantinha um relacionamento recente com Raphael.

O que aconteceu na madrugada do crime

Segundo a investigação, Raphael participava de um churrasco com amigos quando Geovanna, que não estava no local, passou a enviar mensagens questionando a presença de mulheres que ela não conhecia. Após uma discussão, o jovem deixou a casa de moto, dando carona à amiga Joyce.

Minutos depois, Geovanna saiu de carro, perseguiu a motocicleta em alta velocidade e atingiu violentamente os dois. Com o impacto, as vítimas foram arremessadas por vários metros e morreram no local.

Motivação teria sido ciúmes, aponta a polícia

Para os investigadores, o crime foi motivado por ciúmes. Testemunhas relataram que a jovem desconfiava da relação entre o namorado e a amiga, que se conheciam desde a infância. Pessoas próximas afirmaram que não havia qualquer envolvimento amoroso entre eles.

A polícia classifica a motivação como fútil e afirma que houve “dolo direto de matar”, já que a conduta indica que o atropelamento foi intencional.

Outras pessoas ficaram feridas

Durante a perseguição, a suspeita também atingiu um homem que estava na calçada. Ele caiu, bateu as costas e a cabeça e precisou receber atendimento médico, com pontos na região ferida.

Além disso, dois veículos que estavam estacionados na rua foram danificados durante a ação.

O que diz a investigação policial

De acordo com a polícia, a jovem acelerou propositalmente o veículo para atingir a traseira da motocicleta, sem chance de defesa para as vítimas. Ela foi indiciada por homicídio doloso duplamente qualificado — por motivo fútil e emboscada — além de lesão corporal na direção de veículo automotor.

Durante o interrogatório, a suspeita optou por permanecer em silêncio.

Geovanna Proque da Silva (ao centro) atropelou e matou o namorado Raphael Canuto da Silva (à esquerda) e Joyce Correa da Silva, amiga dele (à direita) — Foto: Divulgação/G1





Quem é Geovanna Proque da Silva

Geovanna tem 21 anos, é estudante universitária e mantinha um relacionamento com Raphael havia cerca de um mês. Antes do crime, ela estava acompanhada da madrasta, que também deverá prestar depoimento.

Prisão em flagrante e conversão para preventiva

Após o atropelamento, Geovanna deixou o local, mas passou mal e se sentou em uma calçada próxima. Policiais militares a retiraram da área após moradores ameaçarem agredi-la. Ela foi levada para atendimento médico e, em seguida, presa em flagrante.

A prisão foi convertida em preventiva, e ela permanece detida à disposição da Justiça.

Mensagens com ameaças antes do atropelamento

Pouco antes do crime, Geovanna enviou mensagens exigindo que outras mulheres fossem expulsas do churrasco. Nos textos, afirmou que iria até o local “resolver a situação” e fez ameaças diretas, dizendo que não haveria conversa.

As mensagens foram anexadas ao inquérito policial e são consideradas peças importantes da investigação.

Próximos passos do caso

O inquérito segue sob responsabilidade do 37º Distrito Policial, no Campo Limpo. A polícia aguarda resultados de exames toxicológicos realizados na suspeita, que admitiu ter feito uso de antidepressivos, mas afirmou estar consciente no momento do crime.

Após a conclusão do inquérito, o caso será encaminhado ao Ministério Público, que decidirá sobre a apresentação de denúncia à Justiça.