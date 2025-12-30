Festival Encantado de Guararema segue recebendo o público até o dia 4 de janeiro

Espaços gastronômicos, decoração temática, artesanato local e música ao vivo continuam movimentando a cidade na semana do Ano Novo

Até o dia 4 de janeiro o Festival Encantado de Guararema mantém programação distribuída em diferentes pontos da cidade, reunindo moradores e visitantes em ambientes marcados por diversas opções gastronômicas, decoração e boa música.

As atividades acontecem em três espaços principais. No estacionamento do Recanto do Américo (Pau D’Alho) e no Parque de Lazer “Professora Deoclésia de Almeida Mello”, o público encontra áreas gastronômicas e de convivência, com funcionamento de quinta-feira a domingo. Às quintas-feiras, os espaços abrem das 18 às 23 horas; às sextas-feiras, das 18 horas à meia-noite; aos sábados, das 12 horas à meia-noite; e aos domingos, das 12 às 23 horas.

Além da gastronomia e da ambientação temática, os dois locais recebem apresentações musicais e intervenções culturais ao longo dos dias, compondo o clima festivo característico do Festival Encantado. As atrações variam conforme a data e integram a proposta de lazer para toda a família durante o período de festas.

O circuito do festival inclui ainda o Museu Estação Ferroviária Guararema, que recebe a Feira Trama, Cor & Arte. Realizada aos sábados e domingos, das 9 às 18 horas, a feira reúne produtos confeccionados por artesãos que participaram de oficinas e atividades da Escola Profissionalizante “Prefeito Sebastião Alvino de Souza”, ampliando as opções de passeio e valorizando a produção manual local.

Outro destaque do período é o Centro Artesanal Dona Nenê, localizado no Parque de Lazer “Professora Deoclésia de Almeida Mello”, que funciona com horário estendido durante o festival. O espaço reúne peças produzidas por artesãos de Guararema e permanece aberto de quarta a domingo, com horários ampliados, respeitando exceções nas vésperas e nos feriados de fim de ano.