Itaquaquecetuba é 2ª cidade com menor taxa de mortalidade no trânsito no estado de São Paulo

Levantamento do Sistema de Informações Gerenciais de Sinistros de Trânsito (Infosiga) leva em consideração cidades com mais de 300 mil habitantes; dados também trazem Itaquá na melhor posição no Alto Tietê, à frente de Suzano-SP, de Mogi das Cruzes-SP e de Guarulhos-SP

Itaquaquecetuba-SP, cidade de meio milhão de habitantes, é a segunda no estado de São Paulo com menor taxa de mortalidade no trânsito. É o que revela levantamento do Sistema de Informações Gerenciais de Sinistros de Trânsito (Infosiga) com municípios de mais de 300 mil habitantes (https://infosiga.detran.sp.gov.br/#ranking). Ações preventivas, como instalação de lombofaixas, sinalização e melhoria na Infraestrutura de vias públicas, na avaliação do prefeito de Itaquá, Delegado Eduardo Boigues (PL), foram determinantes para ampliar a segurança em ruas e avenidas e poupar vidas.

O Infosiga integra o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de São Paulo e traz estatísticas sobre Mobilidade Urbana. De acordo com os dados, referentes a outubro de 2024 e ao mesmo mês de 2025, entre as 25 cidades do estado de São Paulo com população superior a 300 mil habitantes, Itaquaquecetuba é uma das melhores do ranking, ocupando a 2ª posição quanto à menor taxa de mortalidade em vias urbanas: 4,84 para cada 100 mil pessoas. O município fica atrás, apenas, de Diadema-SP, no Grande ABC, que totalizou 4,08 óbitos para cada 100 mil moradores.

Itaquá também tem a melhor posição no Alto Tietê. Está à frente de Suzano-SP, com índice de 5,48, e de Mogi das Cruzes-SP, que soma 5,71. A cidade liderada por Boigues ainda supera outras de grande porte, como Osasco-SP (6,57) e Guarulhos-SP (6,96).

De acordo com o Infosiga, somente em outubro de 2025, Itaquaquecetuba registrou três óbitos, todos de motociclistas — queda de 25% em relação a setembro. No acumulado do ano, de janeiro a outubro, ocorreram 29 mortes — 12 eram motociclistas, 11 pedestres, quatro ocupantes de automóveis e dois ciclistas. Na comparação com o mesmo período de 2024, com 31 vítimas fatais, houve redução de 6,5%.

Prevenção em primeiro lugar

Reeleito em 2024, já em primeiro turno, com 92,9% dos sufrágios válidos, sendo o prefeito mais bem votado no Brasil entre cidades com mais de 200 mil habitantes, Boigues credita o 2º lugar no ranking do Infosiga às ações preventivas que implementou nos últimos cinco anos, a fim de reduzir acidentes e salvar vidas.

Em sua gestão, destacam-se, entre as medidas, a implantação de lombofaixas, o reforço na sinalização de trânsito, além de ações de mobilização e de prevenção, como “Maio Amarelo” e a “Semana de Trânsito”.

O prefeito-delegado do PL reforça que, obras de pavimentação e o recapeamento de vias de grande fluxo de veículos também contribuem para tornar ruas e avenidas mais seguras:

“Uma cidade que tem a Mobilidade Urbana organizada, com boa sinalização, iluminação pública e ruas com condições de tráfego, oferece mais segurança aos condutores. É sintomático. É preciso considerar que há fatores individuais que fogem do controle do poder público, como embriaguez ao volante e imprudência no trânsito. Mas o que está ao alcance da Prefeitura, estamos fazendo, o que inclui o trabalho diário de fiscalização pelas ruas, ações de educação e de conscientização, e melhoria na infraestrutura viária”, destaca o liberal, que, em recente pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná, teve a gestão aprovada pela população em 82,8% – índice acima de prefeitos de capitais como São Paulo, Recife e Rio de Janeiro.