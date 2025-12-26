São Paulo bate recorde de calor em dezembro após 64 anos

Capital registra 35,9 °C no feriado e tem o dia mais quente para dezembro desde os anos 1960

São Paulo enfrentou um calor histórico nesta quinta-feira (25). A capital paulista atingiu 35,9 °C, a maior temperatura já registrada para um dia de dezembro em 64 anos, marcando um novo recorde climático no mês.

A medição foi feita por volta das 16h, na estação meteorológica localizada no Mirante de Santana, na zona norte da cidade, referência oficial para o monitoramento do clima na capital. O índice supera marcas anteriores e reforça a intensidade do calor neste início de verão.

Calor extremo marca início do verão em São Paulo

A temperatura registrada ultrapassou o antigo recorde de dezembro, que era de 35,6 °C, e também se aproxima do dia mais quente de todo o ano de 2025 até agora. O episódio ocorre na primeira semana do verão, período que já vinha sendo apontado como propenso a temperaturas acima da média.

Especialistas indicam que o calor intenso está relacionado à atuação de uma onda de calor, combinada com a presença de uma massa de ar quente e úmida sobre a região Sudeste. Esse cenário favorece dias abafados, com forte radiação solar e sensação térmica elevada.

Sol forte e chance de chuva isolada

Durante o feriado, o tempo permaneceu estável ao longo do dia, com predomínio de sol forte na maior parte da capital. Apesar disso, chuvas isoladas aconteceram entre o fim da tarde e o início da noite, típicas do verão paulistano.

A tendência para os próximos dias é de temperaturas acima da média, com alternância entre períodos de calor intenso e pancadas rápidas de chuva, principalmente no final do dia.

Impactos do calor na capital

O recorde de temperatura acende o alerta para cuidados com a saúde, como hidratação constante, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e atenção especial a crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. O calor extremo também pode impactar o consumo de energia e a rotina da cidade.

Com o verão apenas começando, a expectativa é de que novos episódios de calor intenso ainda ocorram nas próximas semanas em São Paulo.