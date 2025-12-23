Verão em São Paulo deve ter calor acima da média e chuvas irregulares

Estação será marcada por temperaturas elevadas, sensação térmica intensa e pancadas de chuva típicas; população deve redobrar cuidados com a saúde e segurança

O verão em São Paulo, iniciado em 21 de dezembro e com término previsto para 20 de março, deve ser marcado por temperaturas acima da média histórica e períodos de calor intenso na capital, na Grande São Paulo e no interior do estado. A estação tende a apresentar tardes abafadas, com sensação térmica elevada, principalmente em dias de sol forte e baixa nebulosidade.

A previsão indica o predomínio de massas de ar quente sobre a região Sudeste, favorecendo a elevação dos termômetros ao longo do trimestre. Em São Paulo, a tendência é de dias quentes intercalados por pancadas de chuva típicas do verão, que devem ocorrer de forma isolada, concentradas no fim da tarde e início da noite, com possibilidade de chuva forte em curto período de tempo.

Chuvas abaixo da média e temporais isolados

Apesar de o verão ser tradicionalmente chuvoso, a expectativa é de que os volumes de precipitação em São Paulo fiquem próximos ou ligeiramente abaixo da média climatológica em grande parte do estado. Isso não afasta, no entanto, a ocorrência de temporais localizados, acompanhados de rajadas de vento, descargas elétricas e risco de alagamentos em áreas urbanas.

Essas características aumentam a irregularidade das chuvas, com períodos mais secos intercalados por eventos intensos, o que exige atenção redobrada da população, especialmente em regiões com histórico de enchentes, quedas de árvores e transtornos no trânsito.

Calor persistente e sensação térmica elevada

As temperaturas devem permanecer acima dos padrões habituais durante grande parte do verão paulista. Na capital e na Região Metropolitana, máximas elevadas devem ser frequentes, intensificando a sensação de abafamento, principalmente em áreas densamente urbanizadas.

O cenário favorece a ocorrência de veranicos — períodos de vários dias consecutivos sem chuva e com calor intenso —, que podem impactar a saúde da população e a rotina nas cidades.

Recomendações à população

Diante do calor acima da média e da possibilidade de chuvas intensas, especialistas recomendam atenção redobrada com a saúde e a segurança. A principal orientação é manter hidratação constante ao longo do dia, mesmo sem sensação de sede, além do uso regular de protetor solar e roupas leves.

Também é indicado evitar exposição prolongada ao sol entre 10h e 16h, período de maior incidência de radiação. Crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas devem receber cuidados especiais, pois são mais vulneráveis aos efeitos do calor extremo.

Em dias de chuva forte, a recomendação é evitar áreas sujeitas a alagamentos, enxurradas e deslizamentos, além de redobrar a atenção no trânsito. A população deve acompanhar alertas meteorológicos e comunicados da Defesa Civil para reduzir riscos e transtornos durante episódios de tempo severo.

Planejamento e atenção durante a estação

As condições previstas para o verão em São Paulo reforçam a importância do planejamento urbano, da prevenção de riscos e da adoção de hábitos que minimizem os impactos do calor e das chuvas intensas. A combinação de temperaturas elevadas e precipitações irregulares exige atenção contínua ao longo de toda a estação.