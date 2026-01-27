Alerta sanitário na Ásia: Índia confirma novos casos do vírus Nipah e países reforçam controles

Infecção zoonótica preocupa autoridades de saúde e leva aeroportos a retomar protocolos adotados na pandemia

Autoridades de saúde da Índia confirmaram a detecção de cinco casos do vírus Nipah entre profissionais da área da saúde no estado de Bengala Ocidental, ao longo do mês de janeiro. A informação foi divulgada pela News-18, emissora afiliada da CNN no país, e acendeu um alerta sanitário em diferentes nações asiáticas.

Apesar da confirmação, o governo indiano afirma que a situação está sob controle e que medidas de contenção já foram adotadas para evitar a disseminação do vírus.

Casos foram registrados entre profissionais de saúde

Segundo as autoridades locais, os cinco casos identificados ocorreram entre trabalhadores da área da saúde, grupo considerado mais vulnerável devido ao contato direto com pacientes infectados.

Como protocolo padrão, os pacientes diagnosticados foram imediatamente colocados em isolamento, e equipes de vigilância epidemiológica passaram a monitorar possíveis contatos próximos.

As autoridades reforçam que não há, até o momento, indícios de surto descontrolado, mas seguem acompanhando a situação de forma contínua.

Países asiáticos reforçam controle sanitário em aeroportos

Após os relatos dos novos casos, diversos países da Ásia decidiram endurecer medidas de vigilância sanitária em aeroportos internacionais, retomando protocolos semelhantes aos adotados durante a pandemia de Covid-19.

Entre os países que reforçaram as checagens estão:

Tailândia

Nepal

Taiwan

As medidas incluem verificação de sintomas, monitoramento de passageiros provenientes de áreas consideradas de risco e reforço na comunicação sobre sinais da doença.

China alerta para risco de casos importados

A CCTV, emissora estatal da China, informou nesta terça-feira (27) que nenhum caso de vírus Nipah foi detectado no país até o momento. No entanto, autoridades chinesas reconheceram que há risco de infecções importadas, especialmente devido ao intenso fluxo de viajantes na região.

O governo chinês afirmou que mantém protocolos de vigilância ativa em pontos de entrada internacionais e sistemas de saúde preparados para rápida identificação de casos suspeitos.

O que é o vírus Nipah e por que ele preocupa?

O vírus Nipah é classificado como uma doença zoonótica, ou seja, transmitida de animais para humanos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o patógeno foi identificado pela primeira vez em 1999, durante um surto entre criadores de porcos na Malásia.

Desde então, o vírus passou a ser detectado com certa regularidade em países do Sudeste Asiático, especialmente:

Bangladesh

Índia

A taxa de letalidade do Nipah é considerada elevada, variando conforme o surto, o que o torna motivo de atenção constante das autoridades sanitárias globais.

Formas de transmissão do vírus Nipah

De acordo com a OMS, a infecção pode ocorrer por diferentes vias:

Contato direto com animais infectados , como morcegos frugívoros e porcos

, como morcegos frugívoros e porcos Consumo de alimentos contaminados , como frutas ou seiva

, como frutas ou seiva Transmissão de pessoa para pessoa, especialmente em ambientes hospitalares

A possibilidade de transmissão direta entre humanos aumenta o risco de cadeias de contágio, principalmente em locais com alta densidade populacional.

Sintomas variam de leves a graves

Os sintomas do vírus Nipah podem variar bastante, indo de manifestações leves a quadros graves, incluindo:

Febre

Dor de cabeça

Vômitos

Dificuldade respiratória

Inflamação cerebral (encefalite)

Em casos mais severos, a infecção pode evoluir rapidamente e levar à morte, o que explica o alto nível de alerta adotado pelos sistemas de saúde.

Autoridades tentam evitar pânico na população

Apesar do reforço nas medidas de segurança, autoridades indianas e internacionais têm buscado acalmar a população, destacando que:

Os casos identificados são limitados

Protocolos de isolamento já estão em vigor

Sistemas de vigilância foram acionados precocemente

Especialistas ressaltam que informação clara e prevenção são essenciais para evitar pânico e conter possíveis surtos.

Monitoramento global segue intensificado

O surgimento de novos casos do vírus Nipah reforça a importância do monitoramento global de doenças infecciosas, especialmente aquelas com potencial de transmissão entre humanos.

Organismos internacionais seguem acompanhando a situação de perto, enquanto países asiáticos mantêm alerta máximo em seus sistemas de saúde e fronteiras.

O cenário atual ainda é considerado controlado, mas autoridades destacam que resposta rápida e cooperação internacional são fundamentais para impedir a propagação do vírus.