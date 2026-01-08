Lula veta PL da Dosimetria e barra redução de penas a Bolsonaro e condenados pelo 8 de Janeiro

Presidente assina veto integral durante evento que marcou três anos dos atos golpistas; Congresso ainda pode derrubar a decisão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou integralmente o PL da Dosimetria, projeto aprovado pelo Congresso que previa a redução das penas aplicadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a outros condenados pelos atos golpistas, incluindo a invasão e depredação das sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

A assinatura do veto ocorreu nesta quinta-feira (8), durante uma cerimônia oficial no Palácio do Planalto, realizada para marcar os três anos dos ataques antidemocráticos em Brasília.

Veto foi assinado em ato simbólico no Planalto

O gesto teve forte caráter simbólico, ao ser feito no mesmo dia em que o governo promoveu eventos em defesa da democracia e da ordem constitucional. Desde a tramitação do projeto no Congresso, Lula vinha afirmando publicamente que vetaria a proposta, por entender que ela poderia fragilizar a responsabilização penal dos envolvidos na tentativa de golpe.

O projeto havia sido aprovado no fim de 2025 por Câmara e Senado, com apoio de parlamentares da oposição e resistência da base governista.

O que previa o PL da Dosimetria

O texto vetado alterava regras da Lei de Execução Penal e do cálculo das penas, com impacto direto nos processos ligados aos crimes contra o Estado Democrático de Direito.

Entre os principais pontos do projeto estavam:

Redução de até dois terços da pena aplicada a condenados considerados executores diretos dos atos de 8 de janeiro;

aplicada a condenados considerados executores diretos dos atos de 8 de janeiro; Progressão mais rápida de regime , permitindo a passagem ao semiaberto após o cumprimento de 16% da pena , contra os 25% exigidos atualmente ;

, permitindo a passagem ao semiaberto após o cumprimento de , contra os ; Mudança no cálculo das condenações para que, em casos de crimes cometidos no mesmo contexto, apenas a pena mais grave fosse aplicada , e não a soma;

, e não a soma; Benefícios também aos réus do chamado “núcleo crucial” da trama golpista, responsáveis pelo planejamento da tentativa de golpe de Estado.

Na prática, as alterações reduziriam significativamente o tempo de prisão de parte dos condenados, incluindo lideranças políticas.

Decisão pode ser revista pelo Congresso Nacional

Apesar do veto presidencial, a decisão não é definitiva. Conforme prevê a Constituição, o Congresso Nacional pode analisar o veto em sessão conjunta de deputados e senadores.

Para derrubar o veto, são necessários 257 votos na Câmara e 41 votos no Senado. Caso isso ocorra, o projeto passa a valer como lei após a promulgação, mesmo sem a concordância do presidente da República.

Projeto pode ser questionado no STF

Se o Congresso decidir derrubar o veto e o projeto entrar em vigor, o texto ainda poderá ser contestados judicialmente. Partidos políticos, entidades de classe, a Procuradoria-Geral da República e o próprio governo federal estão entre os atores autorizados a questionar leis no Supremo Tribunal Federal.

Nesse cenário, caberia ao STF avaliar se as mudanças propostas estão em conformidade com a Constituição. Caso contrário, a norma poderia ser total ou parcialmente anulada.

Embate político marca debate sobre punições

O PL da Dosimetria gerou forte polarização política ao longo de 2025. Enquanto parlamentares da oposição defenderam a proposta como forma de revisão de penas, governistas e ministros do STF alertaram para o risco de esvaziar a responsabilização pelos atos golpistas.

Com o veto de Lula, o tema retorna ao centro do debate no Congresso, em um contexto ainda marcado pelas mais de 800 condenações já impostas pelo STF e pelo esforço institucional de reafirmar os valores democráticos no país.