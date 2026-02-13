Carnaval: confira o que abre e o que fecha em Itaquá

Atendimento dos serviços essenciais serão mantidos

Não haverá expediente nas repartições públicas municipais de Itaquaquecetuba na próxima segunda (16) e terça-feira (17) em razão dos pontos facultativos de Carnaval. O atendimento ao público será retomado na quarta (18), a partir do meio-dia.

Os serviços essenciais funcionarão normalmente, incluindo as unidades de urgência e emergência (CS 24h, CSI e UPA), além do SAMU, ambulâncias, coleta de lixo, Defesa Civil, Guarda Civil Municipal (GCM) e cemitérios.

As feiras livres ocorrerão normalmente, o Parque Ecológico Mario do Canto estará aberto todos os dias, das 7h às 17h, assim como os 21 ecopontos do município. A coleta seletiva porta a porta e o programa Itaquá Recicla fecham na segunda (16) e terça (17) e retornam na quarta (18). O restaurante Bom Prato abrirá na segunda, não funcionará na terça e retomará o atendimento na quarta normalmente.

Durante o período, a Guarda Civil Municipal seguirá com a Operação Folia Sem Tóxico, com patrulhamento intensificado pela cidade. A ação tem como objetivo desarticular estruturas do tráfico de drogas, realizar abordagens preventivas para coibir furtos e roubos e atuar na inibição da perturbação do sossego público. A Defesa Civil permanecerá em regime de monitoramento e atendimento.