Parque Nosso Recanto estará aberto durante o Carnaval 2026

Medida garante acesso da população ao espaço público durante o período festivo

A Prefeitura informa que o Parque Nosso Recanto, localizado na Rua Lourenço Paganucci, nº 1133, no Jardim Ferrazense, estará aberto durante o Carnaval de 2026, para atender a população que permanecerá na cidade durante o período festivo.

Na segunda e terça-feira de Carnaval, o parque funcionará das 6h às 17h. Já na quarta-feira de Cinzas, o atendimento ao público terá início às 13h, seguindo até as 17h.

O Parque Nosso Recanto conta com uma estrutura para lazer e prática esportiva, incluindo quadras esportivas, parquinho revitalizado, academia ao ar livre e novos bebedouros, proporcionando mais conforto aos frequentadores. O espaço também recebeu melhorias na segurança, com sistema de monitoramento, maior visibilidade das áreas infantis por meio de novos gradios e condições adequadas para receber famílias, crianças e praticantes de atividades físicas.

A Administração Municipal reforça que o Parque Nosso Recanto é um importante espaço público voltado à promoção da qualidade de vida, do bem-estar e do lazer. A orientação é para que os moradores aproveitem o local de forma consciente, zelando pelo patrimônio público e respeitando as normas de uso.