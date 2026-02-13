Clau Camargo acompanha alunos do Fundo Social de Arujá em cerimônia do programa Caminho da Capacitação, no Palácio dos Bandeirantes

Município formou 45 alunos no curso de Banho e Tosa

Alunos do curso de Banho e Tosa do Fundo Social de Solidariedade de Arujá participaram ontem (12/02) da cerimônia de formatura do programa Caminho da Capacitação, no Palácio dos Bandeirantes.

O município formou 45 alunos no programa voltado à qualificação profissional e à inserção no mercado de trabalho. Parte dos estudantes representou a cidade no evento, acompanhados pela primeira-dama e presidente voluntária do Fundo Social, Clau Camargo.

Durante a formação, os participantes aprenderam técnicas de banho, secagem, escovação, corte de unhas e tosa higiênica, sempre priorizando o bem-estar e a segurança dos animais.

A iniciativa reforça o compromisso do Fundo Social de Solidariedade de Arujá na ampliação da qualificação profissional gratuita e na promoção da geração de renda e do desenvolvimento social. Somente neste ano, 60 alunos concluíram os cursos de Banho e Tosa, Peças em Resina e Cuidador de Idosos.

A presidente voluntária do Fundo Social de Arujá, Clau Camargo destacou a importância da qualificação profissional para os munícipes. “É gratificante ver nossos alunos concluindo essa etapa e prontos para iniciar uma nova jornada profissional. A qualificação abre portas, fortalece as famílias e impulsiona o desenvolvimento do nosso município”, destacou.

A primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas

e o governador Tarcísio de Freitas ressaltaram o papel da educação e da capacitação como ferramentas de transformação social.

“Investir em qualificação profissional é garantir oportunidades concretas para que as pessoas possam gerar renda, conquistar autonomia e melhorar a qualidade de vida de suas famílias”, declarou Cristiane Freitas.

Atualmente, o Fundo Social de Arujá está realizando inscrições de lista de espera para o curso de Cuidador de Idosos, também desenvolvido em parceria com o Fundo Social do Estado.