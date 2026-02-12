Vereador Renatinho cobra providências sobre situação do Parque Nosso Recanto

O vereador Renato Ramos de Souza (Renatinho Se Ligue) encaminhou ofício ao Governo Municipal solicitando providências urgentes e esclarecimentos sobre as condições do Parque Municipal Nosso Recanto, em Ferraz de Vasconcelos. O documento aponta preocupação com a reforma interrompida no espaço e com a situação dos animais mantidos no local.

A solicitação foi formalizada após o recebimento de denúncias de munícipes, que relataram preocupação com o estado do parque e indicaram possíveis sinais de maus-tratos e negligência em relação aos animais. Em visita e acompanhamento realizados pelo mandato, foram constatadas condições consideradas inadequadas para o bem-estar animal, como abrigos sujos e deteriorados para patos e galinhas, além da redução significativa de espécies que antes integravam o espaço.

Segundo relatos de funcionários do próprio parque, as ovelhas precisaram ser retiradas por falta de assistência adequada, não há mais cavalos no local e a presença de saguis se tornou cada vez mais rara. O vereador ressalta que o cenário observado exige atenção e resposta imediata por parte do Poder Executivo.

O parlamentar destaca que o Parque Nosso Recanto já foi referência municipal em convivência, lazer e educação ambiental, sendo espaço importante para a população e para ações de proteção animal.

“O parque sempre foi um local de convivência e cuidado com os animais. O que encontramos hoje é um cenário que preocupa e que precisa de resposta imediata. Estamos falando de seres vivos que dependem diretamente da gestão pública para ter alimentação, abrigo e acompanhamento adequado”, afirmou o vereador Renato Ramos de Souza.

No ofício, o vereador solicita que a Administração Municipal informe, dentro do prazo legal, quais medidas emergenciais estão sendo adotadas para garantir alimentação, higiene, abrigo e atendimento veterinário aos animais, quem é o responsável técnico pela gestão do espaço e qual o plano de ação para a reestruturação completa do parque.

“O cuidado com os animais e com os espaços públicos precisa ir além do discurso. A população espera compromisso real com a causa animal e com a manutenção de um espaço que sempre foi importante para a cidade. Nosso mandato seguirá acompanhando e cobrando providências”, destacou.

O documento foi encaminhado ao Executivo Municipal, e o mandato informou que continuará monitorando a situação do parque e aguardando os esclarecimentos solicitados.