Datena é derrotado na Justiça em ação contra Pablo Marçal e terá de arcar com honorários

Decisão judicial rejeitou pedido de indenização por danos morais e considerou declarações como manifestação pessoal em contexto de acirramento político

O jornalista e apresentador José Luiz Datena perdeu uma ação judicial em que pedia R$ 100 mil de indenização por danos morais contra o influenciador e político Pablo Marçal. A decisão foi proferida pelo juiz Christopher Alexander Roisin, que também determinou que Datena pague R$ 10 mil em honorários advocatícios ao réu.

O processo teve origem em declarações feitas por Marçal durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, nas quais ele chamou Datena de “comedor de açúcar” e “assediador sexual”.

Contexto político e episódio no debate eleitoral

As falas ocorreram em meio à disputa eleitoral pela Prefeitura de São Paulo, em 2024. Na ocasião, Datena e Marçal participaram de um debate político que terminou em agressão física, quando o apresentador desferiu uma cadeirada contra o influenciador.

Após o episódio, Marçal precisou de atendimento médico e chegou a ser hospitalizado. Foi nesse contexto que as declarações questionadas por Datena foram feitas publicamente.

Na sentença, o juiz rejeitou os argumentos apresentados pela defesa de Datena. Segundo Roisin, a alegação de que o termo “comedor de açúcar” configuraria gordofobia não encontrou respaldo jurídico.

Sobre a acusação de assédio sexual, o juiz avaliou que Marçal utilizou o termo de forma imprecisa e inadequada, sem correspondência com o significado jurídico ou socialmente reconhecido da expressão.

Liberdade de expressão e manifestação pessoal

Outro ponto destacado na decisão é que as falas do influenciador foram classificadas como “mera manifestação de cunho pessoal e especulativo”, ocorridas em um ambiente de forte tensão política e emocional.

O magistrado também levou em consideração o estado de saúde de Marçal no momento das declarações, já que ele se encontrava hospitalizado após a agressão sofrida durante o debate.

Ainda cabe recurso da decisão

Apesar da derrota em primeira instância, a decisão ainda não é definitiva. Datena pode recorrer ao Tribunal de Justiça para tentar reverter o resultado.

Até o momento, o apresentador não se manifestou publicamente sobre o caso.

Reação de Pablo Marçal após a sentença

Procurado pela imprensa, Pablo Marçal comentou a decisão de forma breve:

“Já perdoei o Datena pelo que ele fez. Segue o jogo.”

A declaração reforça o tom conciliador adotado pelo influenciador após o encerramento do processo judicial.

Repercussão e histórico recente

O embate judicial entre Datena e Marçal se soma a outros episódios polêmicos envolvendo o influenciador, que também já foi alvo de decisões da Justiça Eleitoral e do Ministério Público em disputas relacionadas às eleições municipais.

O caso chama atenção por envolver liberdade de expressão, embates políticos e limites do discurso público, especialmente em contextos eleitorais marcados por forte polarização.