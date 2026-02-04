Ferraz de Vasconcelos realiza Dia D de Vacinação contra Sarampo e Febre Amarela no sábado (07)

Mobilização integra intensificação da vacinação em todas as UBSs do município, que ocorre de 2 a 7 de fevereiro

A Secretaria Municipal de Saúde realiza no próximo sábado, dia 7 de fevereiro, o Dia D de Mobilização da Vacinação contra o Sarampo e a Febre Amarela. A ação faz parte do período de intensificação da vacinação, que acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município entre os dias 2 e 7 de fevereiro de 2026.

No Dia D, estarão abertas para atendimento as unidades UBS CS II, UBS Santo Antônio e UBS Vila Margarida, com funcionamento das 8h às 16h. Além da aplicação das vacinas, as UBSs Santo Antônio e Vila Margarida também realizarão busca ativa de pessoas não vacinadas, com ações de visitas domiciliares e vacinação casa a casa, contando com o apoio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

Durante todo o período de intensificação, as Unidades de Saúde do município foram orientadas a ofertar diariamente as vacinas contra a Febre Amarela e o Sarampo, em livre demanda, durante o horário de funcionamento das salas de vacinação. As equipes também estão realizando a verificação da situação vacinal em todos os atendimentos presenciais, incluindo crianças, adolescentes e adultos, além das visitas domiciliares, com o objetivo de evitar a perda de oportunidades de imunização.

A vacina contra a Febre Amarela está disponível para o público a partir dos 9 meses de idade. Para se vacinar, é necessário procurar a unidade de saúde mais próxima, munido de documento de identificação e caderneta de vacinação, se houver.

A mobilização reforça a importância da vacinação como medida fundamental de proteção individual e coletiva, contribuindo para a prevenção de doenças e a promoção da saúde pública no município.