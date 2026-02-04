Esposa do cantor Henrique é liberada nos EUA após pagar fiança em Orlando

Amanda Vasconcelos, mulher de Henrique, da dupla com Juliano, havia sido presa após desobedecer ordem policial e tentar fugir de abordagem, segundo autoridades americanas

Prisão ocorreu em Orlando e teve liberação confirmada nesta terça-feira

A empresária Amanda Vasconcelos, de 28 anos, esposa do cantor sertanejo Henrique, que faz dupla com Juliano, foi solta nesta terça-feira (3) após ter sido presa em Orlando, nos Estados Unidos. A informação consta no sistema de detentos do Condado de Orange, que confirmou a liberação após o pagamento de fiança.

Na última atualização do banco de dados oficial, o nome de Amanda não aparecia mais na lista de custodiados, indicando que o procedimento de soltura havia sido concluído. O sistema é atualizado a cada 30 minutos e remove automaticamente os registros após a liberação do preso.

Fiança foi fixada em US$ 500

De acordo com as autoridades locais, a fiança foi estipulada em US$ 500, valor considerado baixo dentro do sistema judicial do estado da Flórida. Após o pagamento, Amanda foi liberada e não permaneceu sob custódia.

Até o momento, não há informações oficiais sobre eventuais restrições adicionais, como comparecimento obrigatório à Justiça ou limitações de viagem.

Polícia afirma que houve desobediência e tentativa de fuga

Segundo o relatório policial, Amanda Vasconcelos desobedeceu ordens diretas de agentes durante uma abordagem de trânsito. Ainda conforme o documento, ela teria tentado fugir de uma viatura policial, que estava com luzes e sirenes acionadas.

Nos Estados Unidos, esse tipo de conduta é classificado como infração grave, especialmente quando envolve tentativa de evasão de uma abordagem policial, o que pode agravar a situação do investigado.

Carteira de habilitação estava vencida no momento da abordagem

Além da tentativa de fuga, a polícia informou que Amanda dirigia com a carteira de habilitação vencida, o que torna o documento inválido segundo a legislação local.

A condução de veículo nessas condições é considerada crime e pode gerar consequências severas, dependendo da avaliação da Justiça americana.

Penalidades previstas incluem prisão, multa e registro criminal

De acordo com a legislação da Flórida, infrações dessa natureza podem resultar em penas que chegam a até cinco anos de prisão, além de multas que podem alcançar US$ 5 mil.

Outras sanções possíveis incluem a suspensão da carteira de motorista, geralmente por um período que varia entre um e cinco anos, além da criação de um registro criminal permanente, conhecido como criminal record, que pode impactar futuras viagens e processos migratórios.

Caso ganhou repercussão no Brasil

O caso teve ampla repercussão no Brasil por envolver a esposa de um dos nomes mais conhecidos da música sertaneja nacional. Henrique forma dupla com Juliano e possui carreira consolidada no cenário musical, o que ampliou a atenção sobre o episódio ocorrido nos Estados Unidos.

Até a publicação desta matéria, nem Amanda Vasconcelos nem a assessoria do cantor Henrique haviam se manifestado oficialmente sobre o ocorrido.

Sistema de detentos confirma liberação automática após soltura

O sistema de detentos do Condado de Orange funciona de forma automatizada e remove imediatamente os registros de pessoas liberadas após o cumprimento das exigências legais, como pagamento de fiança.

Foi por meio dessa plataforma que a liberação de Amanda Vasconcelos foi confirmada pelas autoridades locais.