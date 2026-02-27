Fundo Social de Solidariedade de Arujá abre inscrições para o Casamento Comunitário 2026

O Fundo Social de Solidariedade de Arujá dará início, no dia 2 de março, às inscrições do Casamento Comunitário. Ao todo, serão disponibilizadas 35 vagas para os “pombinhos” arujaenses que buscam realizar o sonho do matrimônio.

Para se inscrever, basta dirigir-se ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo, sendo o CRAS Cerejeiras, Barreto ou Centro, e preencher quatro pré-requisitos: renda mensal de até dois salários mínimos; não possuir registro de empresa; residir em Arujá há mais de um ano e ter inscrição atualizada do Cadastro Único.

Os casais poderão se cadastrar no programa até o dia 30 de março. Confira o CRAS mais próximo da sua região:

CRAS Cerejeiras: rua Takeji Shimmyo, 125, Jardim Cerejeiras. Telefone: (11) 4655-5623.

CRAS Barreto: Avenida Armando Colângelo 1584, Parque Rodrigo Barreto. Telefone: (11) 4651-2355.

CRAS Centro: Avenida dos Expedicionários, 1816, Bairro dos Barbosa. Telefone: (11) 4655-2898.