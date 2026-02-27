Cultura Itinerante chega ao Pequeno Coração neste domingo (1)

Bairro vai receber atrações artísticas e serviços

Arte, música e atrações para todos os gostos: assim será o Cultura Itinerante deste domingo (1º), que vai estacionar na rua Fernão de Magalhães, na altura do número 95, no bairro Pequeno Coração. Promovido pela Secretaria de Cultura de Itaquaquecetuba, o evento vai ocorrer do meio-dia às 17h.

O projeto conta com apresentações musicais, atividades artísticas e oferta de serviços. De acordo com a secretária da pasta, Maria Ana Rosa, a proposta é descentralizar a programação cultural e ampliar o acesso às ações promovidas pelo poder público.

“A escolha do Pequeno Coração segue um planejamento que busca contemplar diferentes regiões da cidade ao longo do ano, com programação gratuita e acessível. Vai ser lindo”, comentou a secretária.

“O Cultura Itinerante fortalece a presença da arte nos bairros e aproxima a população das políticas públicas. É uma iniciativa que amplia o acesso e cria oportunidades para artistas locais”, destacou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

“Levar cultura para perto das pessoas é uma das pautas da nossa gestão. O projeto consolida esse compromisso e valoriza tanto os moradores quanto os artistas da cidade e da região”, completou o prefeito Eduardo Boigues.