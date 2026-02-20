GCM de Suzano prende dois homens por violência doméstica durante o Carnaval

Atendimentos ocorreram no domingo e na terça-feira (15 e 17/02) e resultaram em prisões em flagrante, incluindo caso de descumprimento de medida protetiva

Equipes da Força Patrulha da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano atenderam duas ocorrências distintas de violência doméstica no último domingo e terça-feira de Carnaval (15 e 17/02), que resultaram na prisão de dois homens por agressão contra suas companheiras.

Em uma das situações, também foi constatado o descumprimento de medida protetiva. Ambos os atendimentos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Central.

A primeira ocorrência foi registrada às 6h25, após solicitação de um funcionário do Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), que relatou estar atendendo uma mulher vítima de agressão. No local, ela informou ter sido atingida com socos no rosto durante a madrugada, além de ter sido ameaçada de morte pelo companheiro. Também declarou que o homem afirmava possuir uma arma de fogo.

A equipe acompanhou a mulher durante o atendimento médico e, posteriormente, a conduziu à delegacia para formalização da ocorrência. Por determinação da autoridade policial, os guardas retornaram com a vítima à residência do casal, onde localizaram o agressor e, durante a verificação no imóvel, encontraram em uma gaveta uma réplica de arma de fogo, que foi recolhida. O homem foi detido e encaminhado à Polícia Civil.

Já na terça-feira de Carnaval, por volta das 22h50, a Força Patrulha foi acionada para atender nova ocorrência de violência doméstica, desta vez no bairro Nossa Senhora Aparecida. No endereço, a vítima relatou ter sido agredida pelo companheiro, que deixou o imóvel pelos fundos ao perceber a chegada da viatura.

As equipes realizaram buscas nas proximidades e conseguiram localizar o indivíduo ainda no bairro. Ele foi conduzido à DP Central, enquanto a vítima e seus filhos foram encaminhados a uma unidade de saúde para atendimento médico e acolhimento. Após análise dos policiais e verificação da existência de medida protetiva vigente, foi confirmada a prisão em flagrante pelos crimes de lesão corporal e descumprimento de decisão judicial.

Para o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, a atuação das equipes demonstra o compromisso contínuo da corporação no combate à violência contra a mulher, inclusive durante os períodos de grande movimentação na cidade. “A Guarda Civil Municipal atua de forma permanente no enfrentamento à violência doméstica em Suzano. Nossas equipes estão preparadas para agir com responsabilidade e firmeza, garantindo o acolhimento das vítimas e a aplicação das medidas legais cabíveis. Não vamos tolerar nenhum tipo de violência contra a mulher no município”, finalizou o chefe da pasta.