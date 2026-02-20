Search
Close this search box.

Carnaval inclusivo transforma Parque dos Ipês em espaço de alegria e convivência em Arujá

A Prefeitura de Arujá realizou na segunda-feira (16), no Parque dos Ipês, mais uma edição do Carnaval Inclusivo, dentro da programação do Arujá Folia 2026. A iniciativa levou ao parque crianças, jovens e adultos com e sem deficiência, que participaram juntos das atividades propostas ao longo da tarde.

Promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, com apoio da Diretoria da Pessoa com Deficiência, a ação teve como foco a convivência entre pessoas com e sem deficiência, reforçando a inclusão como prática cotidiana, compartilhar o mesmo espaço, participar das mesmas atividades e celebrar juntos. A estrutura contou com espaço de apoio e acolhimento climatizado, com redução de estímulos sonoros, banheiro acessível com trocador e ônibus adaptado gratuito, garantindo condições de participação a diferentes perfis de público.

A programação incluiu apresentações musicais ao vivo, concurso de melhores fantasias e aula de fitdance adaptado.

Mais lidas

Veja também

A TV CENÁRIO é um canal de TV pela internet que reúne o melhor do conteúdo gerado em Ferraz de Vasconcelos e em todo o Brasil, região metropolitana de São Paulo.

Categorias

Fique atualizado!

Receba as atualizações diretamente na sua caixa de entrada e não perca nenhuma notícia importante.

*Seus dados estão seguros

© 2025 TV Cenário. Todos os direitos reservados.

Facebook Instagram Youtube