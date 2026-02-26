IR 2026: INSS libera informe de rendimentos para aposentados e pensionistas; saiba como baixar

Documento é essencial para a declaração do Imposto de Renda 2026 (ano-base 2025) e pode ser acessado pelo aplicativo ou site Meu INSS, sem necessidade de ir a uma agência
Informe do Instituto Nacional do Seguro Social já está disponível
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) liberou a consulta ao informe de rendimentos para a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2026, referente ao ano-base 2025.
O documento é destinado a aposentados, pensionistas e demais beneficiários da Previdência Social e já pode ser acessado digitalmente por meio do aplicativo ou site do Meu INSS.
O extrato reúne todos os valores pagos ao segurado ao longo de 2025, incluindo o 13º salário e eventuais descontos, como contribuição previdenciária e imposto retido na fonte.
Para que serve o informe de rendimentos
O informe é um dos principais documentos utilizados para preencher a declaração do Imposto de Renda.
Ele detalha:
- Total bruto recebido no ano;
- Valor do 13º salário;
- Descontos aplicados;
- Imposto de Renda eventualmente retido na fonte.
Essas informações permitem ao contribuinte fazer o acerto de contas com a Receita Federal, evitando inconsistências e risco de cair na malha fina.
Como consultar o informe de rendimentos no Meu INSS
O acesso ao documento é totalmente digital e gratuito. Veja o passo a passo:
- Acesse o site ou aplicativo do Meu INSS;
- Informe o CPF e clique em “Continuar”;
- Digite a senha da conta Gov.br;
- Na página inicial, vá até “Extratos e comprovantes”;
- Clique em “Extrato do Imposto de Renda”;
- Selecione o “Ano Calendário 2025”;
- Escolha o número do benefício;
- Visualize o documento;
- Clique em “Baixar documento” para gerar o PDF.
O arquivo pode ser salvo no celular ou computador para uso no momento da declaração.
Também é possível obter o documento pelo banco
Além do Meu INSS, o informe pode ser consultado diretamente na instituição financeira responsável pelo pagamento do benefício.
O acesso pode ser feito via:
- Internet banking;
- Aplicativo do banco;
- Caixas eletrônicos.
Não é necessário comparecer presencialmente a uma agência da Previdência Social para obter o documento.
Prazo de entrega do IR 2026 ainda será divulgado
Apesar da liberação do informe, a Receita Federal do Brasil ainda não anunciou oficialmente o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2026.
Tradicionalmente, o período de envio ocorre entre março e maio, mas o calendário definitivo depende de publicação de instrução normativa.
Contribuintes que perderem o prazo estarão sujeitos a multa mínima e outras penalidades previstas na legislação.
Atenção aos detalhes na declaração
Especialistas recomendam que aposentados e pensionistas confiram atentamente os dados do informe antes de preencher a declaração.
Erros na digitação de valores, omissão de rendimentos ou divergência entre os dados declarados e os registrados pelo INSS podem levar à retenção na malha fina.
Também é importante verificar se há direito a deduções legais, como despesas médicas e educacionais, conforme as regras vigentes para o IRPF 2026.
Organização antecipada evita problemas
Com o informe já disponível, a orientação é que os segurados organizem a documentação com antecedência.
Além do extrato do INSS, podem ser necessários:
- Comprovantes de despesas médicas;
- Recibos de educação;
- Informes bancários;
- Comprovantes de outros rendimentos.
A preparação antecipada facilita o preenchimento da declaração e reduz o risco de erros no envio à Receita Federal.