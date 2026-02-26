IR 2026: INSS libera informe de rendimentos para aposentados e pensionistas; saiba como baixar

Documento é essencial para a declaração do Imposto de Renda 2026 (ano-base 2025) e pode ser acessado pelo aplicativo ou site Meu INSS, sem necessidade de ir a uma agência

Informe do Instituto Nacional do Seguro Social já está disponível

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) liberou a consulta ao informe de rendimentos para a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2026, referente ao ano-base 2025.

O documento é destinado a aposentados, pensionistas e demais beneficiários da Previdência Social e já pode ser acessado digitalmente por meio do aplicativo ou site do Meu INSS.

O extrato reúne todos os valores pagos ao segurado ao longo de 2025, incluindo o 13º salário e eventuais descontos, como contribuição previdenciária e imposto retido na fonte.

Para que serve o informe de rendimentos

O informe é um dos principais documentos utilizados para preencher a declaração do Imposto de Renda.

Ele detalha:

Total bruto recebido no ano;

Valor do 13º salário;

Descontos aplicados;

Imposto de Renda eventualmente retido na fonte.

Essas informações permitem ao contribuinte fazer o acerto de contas com a Receita Federal, evitando inconsistências e risco de cair na malha fina.

Como consultar o informe de rendimentos no Meu INSS

O acesso ao documento é totalmente digital e gratuito. Veja o passo a passo:

Acesse o site ou aplicativo do Meu INSS; Informe o CPF e clique em “Continuar”; Digite a senha da conta Gov.br; Na página inicial, vá até “Extratos e comprovantes”; Clique em “Extrato do Imposto de Renda”; Selecione o “Ano Calendário 2025”; Escolha o número do benefício; Visualize o documento; Clique em “Baixar documento” para gerar o PDF.

O arquivo pode ser salvo no celular ou computador para uso no momento da declaração.

Também é possível obter o documento pelo banco

Além do Meu INSS, o informe pode ser consultado diretamente na instituição financeira responsável pelo pagamento do benefício.

O acesso pode ser feito via:

Internet banking;

Aplicativo do banco;

Caixas eletrônicos.

Não é necessário comparecer presencialmente a uma agência da Previdência Social para obter o documento.

Prazo de entrega do IR 2026 ainda será divulgado

Apesar da liberação do informe, a Receita Federal do Brasil ainda não anunciou oficialmente o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2026.

Tradicionalmente, o período de envio ocorre entre março e maio, mas o calendário definitivo depende de publicação de instrução normativa.

Contribuintes que perderem o prazo estarão sujeitos a multa mínima e outras penalidades previstas na legislação.

Atenção aos detalhes na declaração

Especialistas recomendam que aposentados e pensionistas confiram atentamente os dados do informe antes de preencher a declaração.

Erros na digitação de valores, omissão de rendimentos ou divergência entre os dados declarados e os registrados pelo INSS podem levar à retenção na malha fina.

Também é importante verificar se há direito a deduções legais, como despesas médicas e educacionais, conforme as regras vigentes para o IRPF 2026.

Organização antecipada evita problemas

Com o informe já disponível, a orientação é que os segurados organizem a documentação com antecedência.

Além do extrato do INSS, podem ser necessários:

Comprovantes de despesas médicas;

Recibos de educação;

Informes bancários;

Comprovantes de outros rendimentos.

A preparação antecipada facilita o preenchimento da declaração e reduz o risco de erros no envio à Receita Federal.