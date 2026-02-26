Feminicídio em shopping do ABC: jovem é assassinada pelo ex dentro de joalheria em São Bernardo

Crime ocorreu durante o expediente da vítima, que tinha medida protetiva contra o agressor; suspeito foi baleado pela polícia e permanece sob custódia

Crime dentro de loja causa pânico no Golden Square Shopping

A noite de quarta-feira (25) foi marcada por violência e desespero no Golden Square Shopping, localizado no bairro Jardim do Mar, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

Uma funcionária da joalheria Vivara foi morta pelo ex-namorado enquanto trabalhava, dentro da própria loja, após ser atacada com uma faca no pescoço.

A vítima, de 22 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O agressor, de 25 anos, foi preso em flagrante após ser baleado por policiais militares durante a intervenção.

Ataque ocorreu após invasão à loja

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o homem entrou no estabelecimento armado com uma faca e uma arma de airsoft — réplica utilizada para intimidação.

Segundo a investigação, o crime foi motivado pela não aceitação do fim de um relacionamento de seis anos. A jovem já havia registrado boletins de ocorrência contra o agressor e possuía medida protetiva de urgência.

Após invadir a loja, o suspeito fez a ex-companheira refém. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e iniciaram uma tentativa de negociação. Conforme relato oficial, o homem teria apontado a arma em direção aos policiais, que reagiram atirando para conter a ameaça.

Ele foi atingido e socorrido sob escolta policial. Nenhum agente ficou ferido na ação.

Vítima morreu antes da chegada ao hospital

Equipes de resgate e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram atendimento tanto à vítima quanto ao agressor.

A jovem, no entanto, não resistiu à gravidade do ferimento na região do pescoço e teve o óbito confirmado ainda no shopping.

O suspeito foi encaminhado ao Hospital Estadual Mário Covas, onde permanece internado sob custódia policial. O estado de saúde é estável. Após receber alta médica, ele deverá ser transferido ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

Caso é investigado pela Deic

O crime foi registrado como feminicídio e está sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São Bernardo do Campo.

A polícia apura detalhes da dinâmica do ataque, incluindo o histórico de violência no relacionamento e o cumprimento da medida protetiva que estava em vigor.

A existência de registros anteriores reforça o alerta sobre a escalada de violência doméstica mesmo após decisões judiciais de proteção.

Momentos de medo e correria

O episódio causou pânico entre clientes e funcionários do shopping. Relatos nas redes sociais descrevem correria, lojas fechadas às pressas e pessoas buscando abrigo em banheiros e almoxarifados.

Um cliente relatou que estava realizando compras quando ouviu os disparos efetuados pelos policiais. Outros frequentadores afirmaram que familiares ficaram escondidos até que a situação fosse controlada.

O shopping foi isolado para o trabalho da perícia técnica.

Notas oficiais

Em comunicado, o Golden Square Shopping lamentou o ocorrido e informou que está prestando apoio à família da vítima e ao lojista, além de colaborar com as autoridades.

A Vivara também se manifestou por meio de nota oficial, destacando que está oferecendo suporte psicológico e assistência integral aos familiares, amigos e colegas de trabalho da funcionária.

“Neste momento de dor imensurável, nossa prioridade absoluta é prestar todo o apoio e solidariedade à família”, informou a empresa.

Feminicídio e medidas protetivas

O caso reacende o debate sobre a eficácia das medidas protetivas previstas na legislação brasileira para mulheres vítimas de violência doméstica.

Mesmo com decisão judicial em vigor, a jovem foi atacada em seu ambiente de trabalho, um espaço que deveria representar segurança.

Especialistas apontam que o cumprimento rigoroso das determinações judiciais e o monitoramento de agressores são fatores essenciais para evitar novos casos.

Violência contra a mulher no Brasil

O feminicídio é tipificado como homicídio qualificado quando cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, geralmente envolvendo violência doméstica ou menosprezo à condição de mulher.

Casos como o registrado em São Bernardo do Campo reforçam a necessidade de políticas públicas eficazes, canais de denúncia acessíveis e rede de apoio estruturada para vítimas em situação de risco.

Se você ou alguém que conhece está em situação de violência, denuncie. A Central de Atendimento à Mulher funciona pelo número 180, com atendimento gratuito e confidencial.