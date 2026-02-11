Mala com dinheiro é arremessada de prédio durante operação da PF sobre Rioprevidência e Banco Master

Ação da Polícia Federal em Santa Catarina integra nova fase da Operação Barco de Papel, que apura supostas irregularidades em investimentos de quase R$ 1 bilhão

Uma mala cheia de dinheiro foi arremessada pela janela de um apartamento no 30º andar de um prédio em Balneário Camboriú (SC) durante o cumprimento de mandado da Polícia Federal, na manhã desta quarta-feira (11). A ação faz parte da terceira fase da Operação Barco de Papel, que investiga crimes contra o sistema financeiro ligados à gestão de recursos do Rioprevidência, fundo de previdência do Estado do Rio de Janeiro.

Segundo a PF, ao chegarem ao imóvel alvo de busca e apreensão, um dos ocupantes lançou pela janela uma mala com grande quantidade de dinheiro em espécie. O montante foi recuperado pelos agentes. Além do dinheiro, foram apreendidos dois veículos de luxo e dois smartphones.

Operação apura obstrução de investigação e ocultação de provas

Nesta etapa da operação, os policiais federais cumprem dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados nas cidades de Balneário Camboriú e Itapema, ambas em Santa Catarina.

As ordens judiciais foram expedidas pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, com base em indícios de obstrução de investigações e ocultação de provas.

De acordo com a PF, o objetivo desta fase é localizar e recuperar bens, valores e objetos que teriam sido retirados do apartamento do principal alvo durante a etapa anterior da operação, deflagrada em 23 de janeiro.

Ex-presidente do Rioprevidência foi preso

Na semana passada, na terça-feira (3), o ex-presidente do Rioprevidência, Deivis Marcon Antunes, foi preso por agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal em Itatiaia (RJ), no Sul Fluminense.

Ele foi detido após retornar dos Estados Unidos e é suspeito de envolvimento em obstrução de investigação e ocultação de provas no âmbito do mesmo inquérito.

A prisão reforçou o avanço das investigações sobre a aplicação de recursos do fundo previdenciário estadual.

Investimentos de R$ 970 milhões no Banco Master

A Operação Barco de Papel apura supostas irregularidades na aquisição de letras financeiras emitidas pelo Banco Master, instituição que foi recentemente liquidada pelo Banco Central.

Segundo as investigações, entre novembro de 2023 e julho de 2024, o Rioprevidência teria investido cerca de R$ 970 milhões no banco. A aplicação de recursos públicos nessa instituição é o foco central da apuração.

Os investigadores buscam esclarecer se houve irregularidades na gestão dos investimentos, possível prejuízo ao patrimônio público e eventual prática de crimes contra o sistema financeiro nacional.

Veja vídeo do dinheiro que foi jogado pela janela:

Investigação segue em andamento

Com a nova fase da operação, a Polícia Federal pretende aprofundar a análise de documentos, dispositivos eletrônicos e valores apreendidos. A apuração continua para identificar responsabilidades e verificar se houve desvio de recursos ou outras ilegalidades envolvendo a administração do fundo previdenciário.

O caso segue sob responsabilidade da Justiça Federal do Rio de Janeiro e pode resultar em novas medidas judiciais nos próximos dias.