Pai de santo é preso no DF sob suspeita de estuprar mulheres e adolescentes

Leandro Mota Pereira estava foragido desde agosto de 2025 e foi localizado em Sobradinho II; ao menos cinco vítimas formalizaram denúncias

Leandro Mota Pereira, conhecido religiosamente como Pai Leandro de Oxóssi, foi preso na noite de terça-feira (10) em Sobradinho II, no Distrito Federal. Ele é investigado por estupro de mulheres e adolescentes.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O suspeito estava foragido desde agosto de 2025.

Após a prisão efetuada pela Polícia Militar, ele foi encaminhado à 35ª Delegacia de Polícia.

Investigação aponta abusos entre 2024 e 2025

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, os crimes teriam ocorrido entre 2024 e 2025 em um terreiro localizado em Planaltina e também em uma loja de artigos religiosos em Sobradinho, ambos administrados pelo investigado.

Pelo menos cinco vítimas formalizaram denúncias, incluindo menores de idade. De acordo com os relatos colhidos pela investigação, o suspeito utilizava sua posição religiosa para se aproximar das vítimas e, posteriormente, cometer os abusos.

As vítimas também relataram ameaças e coação para que não denunciassem os fatos às autoridades.

Descumprimento de medida protetiva levou à decretação da prisão

Em agosto de 2025, a Polícia Civil tornou pública a investigação contra o pai de santo. Algumas vítimas obtiveram medidas protetivas contra ele.

Ainda naquele mês, segundo a polícia, o investigado teria se aproximado da escola onde estudava uma das vítimas que possuía a medida judicial. Diante do descumprimento da decisão, a Justiça decretou a prisão preventiva a pedido da Polícia Civil, tornando-o foragido.

Prisão ocorreu após informação sobre paradeiro

Na noite de terça-feira, a Polícia Militar recebeu informações sobre o possível esconderijo do suspeito em um condomínio de Sobradinho II.

No endereço, duas mulheres receberam os policiais. Durante a abordagem, os militares visualizaram o homem tentando fugir para os fundos do imóvel. Após buscas no interior da residência, ele foi localizado escondido embaixo de uma cama.

O investigado foi preso e conduzido à delegacia.

Relatos das vítimas

Uma das vítimas, de 30 anos, relatou que passou a frequentar o terreiro após um divórcio e que teria sido forçada a manter relações sexuais com o suspeito. Segundo o depoimento, ele afirmava que monitorava o celular dela e que saberia caso ela procurasse ajuda.

A mulher também relatou ameaças contra o próprio filho, caso denunciasse os abusos.

Outra vítima, atualmente com 18 anos, afirmou que teria sido orientada pelo investigado a dormir na residência dele sob justificativa religiosa. Ela relatou que consumia bebidas oferecidas por ele e ficava sonolenta. Em uma das ocasiões, acordou com o suspeito sobre ela e disse ter sido ameaçada para manter silêncio.

Uma terceira vítima relatou abuso quando ainda era menor de idade.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Distrito Federal. O suspeito permanece preso preventivamente e está à disposição da Justiça.