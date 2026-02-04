Megaerupção solar coloca a Terra em alerta e pode provocar auroras e falhas de comunicação

Erupção de classe X8.1 registrada pela Nasa lança material solar em direção ao planeta durante o pico do ciclo do Sol

Sequência incomum de erupções solares chama atenção de cientistas

Satélites da Nasa identificaram cinco erupções solares de grande porte em menos de três dias, todas originadas na mesma região ativa do Sol, conhecida como AR 4366. As explosões pertencem à classe X, considerada a mais intensa da escala de erupções solares, e se destacam pela frequência e força elevadas em um curto intervalo de tempo, um comportamento pouco comum mesmo em períodos de alta atividade solar.

A mais potente das explosões foi classificada como X8.1, sendo precedida e seguida por outros eventos significativos, classificados como X1.0, X2.8, X1.6 e X1.5. A sucessão desses fenômenos reforçou o alerta entre agências espaciais e centros de monitoramento do clima espacial.

Ejeção de material solar deve alcançar a Terra nos próximos dias

Segundo informações da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA), a erupção X8.1 provocou a ejeção de material solar em direção à Terra. A previsão é de que esse material atinja o planeta entre quinta-feira (5) e sexta-feira (6) de fevereiro, embora os impactos esperados sejam considerados de baixa intensidade.

Apesar da previsão moderada, episódios desse tipo exigem acompanhamento constante, pois alterações no campo magnético terrestre podem ocorrer de forma imprevisível, dependendo da velocidade e da orientação das partículas solares.

Possíveis impactos das tempestades solares no planeta

De acordo com a Nasa, erupções solares de grande magnitude têm potencial para afetar sistemas tecnológicos essenciais, mesmo quando os efeitos são classificados como leves. Entre as consequências possíveis estão interferências em comunicações de rádio, instabilidades em redes elétricas, falhas em sinais de navegação e GPS e riscos adicionais para astronautas em missões espaciais. Além disso, esses eventos costumam provocar auroras boreais e austrais mais intensas, visíveis em regiões onde o fenômeno normalmente não ocorre.

Embora o evento atual não represente ameaça significativa, ele serve como lembrete da dependência crescente da sociedade moderna de sistemas sensíveis ao clima espacial.

Mancha solar AR 4366 impressiona pelo tamanho e nível de atividade

A região ativa responsável pelas erupções, a mancha solar AR 4366, possui cerca de dez vezes o tamanho da Terra, conforme explica o astrônomo Thiago Gonçalves, diretor do Observatório do Valongo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Desde o seu surgimento, em 30 de janeiro, a mancha já produziu 21 erupções de classe C, 38 de classe M e cinco de classe X, o que evidencia um nível de atividade elevado e persistente.

Os especialistas destacam que a região permanece ativa, o que mantém a possibilidade de novas explosões nos próximos dias.

Imagem da Nasa mostra a região ativa 4366, mancha no Sol onde ocorreram as erupções • Nasa/SDO

Atividade intensa está ligada ao ciclo natural do Sol

As erupções solares fazem parte da dinâmica natural do Sol, que passa por ciclos de atividade magnética com duração média de 11 anos. Durante esse período, ocorre a inversão do campo magnético solar, acompanhada pelo surgimento de manchas visíveis na superfície do astro e pelo aumento da frequência de erupções.

Atualmente, o Sol se encontra próximo do pico desse ciclo, o que explica a ocorrência de eventos mais intensos e frequentes, como os registrados recentemente pelos observatórios espaciais.

Entenda o que são erupções solares e como elas são classificadas

As erupções solares são explosões causadas por instabilidades no campo magnético do Sol, liberando grandes quantidades de energia e radiação. Elas são classificadas de acordo com sua intensidade, sendo a classe X a mais severa, com capacidade de afetar satélites em órbita e sistemas de comunicação na Terra. A classe M corresponde a erupções de intensidade média, capazes de provocar interrupções temporárias, enquanto as classes C, B e A representam eventos progressivamente menores, com impactos pouco perceptíveis ou inexistentes.

Monitoramento do Sol é estratégico para a segurança tecnológica

Mesmo quando os impactos diretos são limitados, eventos solares extremos reforçam a necessidade de monitoramento contínuo do Sol. Em um cenário global cada vez mais dependente de satélites, redes elétricas e sistemas de comunicação, compreender e antecipar os efeitos do clima espacial tornou-se uma questão estratégica para governos, agências espaciais e setores de infraestrutura crítica.

