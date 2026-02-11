Polo da Univesp de Poá abre inscrições para 80 vagas em cursos superiores gratuitos

Interessados podem se inscrever até o dia 11 de março pelo site; cursos são oferecidos nos eixos de Licenciatura, Computação e Negócios e Produção

O polo poaense da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) está com inscrições abertas para o processo seletivo que oferece 80 vagas em dez cursos superiores nos eixos de Licenciatura, Computação e Negócios e Produção. As inscrições seguem até o dia 11 de março, às 23h59, e devem ser realizadas exclusivamente pelo site vestibular.univesp.br. O início das aulas está previsto para o final de junho de 2026.

O processo seletivo tem taxa de inscrição no valor de R$ 47,50. Para participar, é necessário ter concluído o Ensino Médio. Os cursos oferecidos são EAD e totalmente gratuitos. A prova, composta por questões objetivas e redação, será aplicada no dia 26 de abril, às 13h. Os locais oficiais da avaliação serão divulgados no dia 15 de abril, a partir das 10 horas.

Já o gabarito oficial será publicado no dia 27 de abril, a partir das 15 horas, no site do vestibular. O resultado oficial e a primeira chamada estão previstos para o dia 1º de junho, a partir das 15 horas.

Segundo o orientador do polo poaense, Rodrigo Flores, atualmente a Univesp Poá conta com 285 universitários matriculados. A meta, segundo ele, é alcançar 100% de ocupação das vagas destinadas ao município. “A parceria da Prefeitura de Poá com a Univesp é fundamental para ampliar o acesso ao ensino superior gratuito e de qualidade em nossa região”, destacou.

Cursos

Das 80 vagas disponibilizadas para a cidade, 30 são destinadas ao eixo de Licenciatura, que inclui os cursos de Letras, Matemática e Pedagogia, sendo todos com duração de quatro anos.

O eixo de Computação oferece 25 vagas distribuídas entre os cursos de Ciência de Dados (4 anos), Engenharia da Computação (5 anos), Tecnologia da Informação (3 anos) e Inteligência Artificial (4 anos).

As 25 vagas restantes são destinadas ao eixo de Negócios e Produção, com os cursos de Administração (4 anos), Engenharia de Produção (5 anos) e Tecnologia em Processos Gerenciais (3 anos).

O Polo da Univesp em Poá funciona nas dependências da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Estância Hidromineral de Poá, localizada na avenida Prefeito Jorge Francisco Corrêa Allen, nº 325, Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (11) 93399-1312 ou pelo e-mail poa@polo.univesp.br.