Prefeitura de Poá abre inscrições para aulas de karatê, ginástica rítmica, tênis de mesa e vôlei adaptado

Modalidades esportivas são oferecidas gratuitamente; inscrições devem ser realizadas diretamente na Secretaria de Esportes

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está com inscrições abertas para aulas gratuitas em diferentes modalidades esportivas. As atividades são destinadas a crianças, jovens e pessoas com mais de 50 anos, reforçando o compromisso da administração municipal com a promoção da saúde, qualidade de vida e inclusão por meio do esporte.

Entre as opções disponíveis estão tênis de mesa (a partir dos 8 anos), karatê (a partir dos 7 anos), ginástica rítmica (para crianças de 6 a 12 anos) e voleibol adaptado (para pessoas acima de 50 anos, nas categorias masculina e feminina). As aulas são realizadas em equipamentos públicos do município, com acompanhamento de profissionais qualificados (confira os locais abaixo).

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria de Esportes, localizada na rua Lucindo Pereira Jordão, 120 – Vila Áurea. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4638-2754. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição.

De acordo com o secretário de Esportes, Diogo Ferreira, a iniciativa amplia o acesso da população às práticas esportivas. “Nosso objetivo é oferecer oportunidades para que cada vez mais moradores de Poá tenham acesso gratuito ao esporte, promovendo saúde, integração social e bem-estar em todas as idades”, destacou.

Para o prefeito Saulo Souza, investir no esporte é investir no futuro da cidade. “O esporte transforma vidas, fortalece valores e aproxima as pessoas. Nossa gestão tem trabalhado para ampliar cada vez mais as oportunidades gratuitas para a população, garantindo que crianças, jovens e idosos tenham acesso a atividades de qualidade”, afirmou.

Confira as modalidades:

Tênis de mesa (misto)

Local: E.E. Batuíra – Rua Tupi, 95 – Centro

Segunda-feira: 18h30 às 22h30

Quarta-feira: 13h30 às 16h30

Quinta e sexta-feira: 8h às 10h

Voleibol adaptado (50+ misto)

Local: Praça da Juventude – Rua Júlio Prestes, 350 – Conj. Alvorada

Feminino: terça e quinta-feira, das 7h às 12h

Masculino: terça e quinta-feira, das 17h30 às 20h

Karatê (misto)

Local: Praça da Juventude – Rua Júlio Prestes, 350 – Conj. Alvorada

Quarta-feira: 8h às 10h | 10h às 12h

Terça e quinta-feira: 17h às 18h | 19h às 21h



Ginástica rítmica (6 a 12 anos – misto)

Local: Praça de Eventos – Av. Antônio Massa, 150 – Centro

Quartas e quintas-feiras

Manhã: 9h às 10h30 | 10h30 às 12h

Tarde: 16h às 17h | 17h às 18h