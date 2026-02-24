Tragédia na Zona da Mata: temporais provocam mortes, desaparecidos e calamidade pública em Juiz de Fora e Ubá

Volume histórico de 584 mm em fevereiro deixa 22 mortos, 45 desaparecidos e centenas de desabrigados; municípios decretam calamidade e mobilizam forças de resgate

Temporal histórico devasta Juiz de Fora e Ubá

As fortes chuvas que atingem a Zona da Mata mineira provocaram uma das maiores tragédias climáticas da história recente da região. Ao menos 22 pessoas morreram, sendo 16 em Juiz de Fora e 6 em Ubá. Além disso, 45 pessoas estão desaparecidas, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Diante do cenário crítico, a Prefeitura de Juiz de Fora decretou estado de calamidade pública na madrugada desta terça-feira (24). O decreto tem validade inicial de 180 dias e permite a adoção de medidas emergenciais, além da solicitação de recursos estaduais e federais.

Em Ubá, o transbordamento do Ribeirão Ubá inundou vias importantes da cidade, incluindo a Avenida Beira Rio, deixando bairros inteiros sob a água.

Fevereiro mais chuvoso da história: 584 milímetros acumulados

De acordo com a prefeitura, fevereiro de 2026 já é o mês mais chuvoso da história de Juiz de Fora, com acumulado de 584 milímetros — praticamente o dobro do esperado para o período.

A cidade, que possui relevo acidentado, com morros, vales e encostas, sofreu com deslizamentos de terra, soterramentos e colapso de estruturas residenciais. O solo encharcado aumentou drasticamente o risco geológico em diversas regiões.

O transbordamento do Rio Paraibuna agravou ainda mais o cenário, inundando avenidas, bloqueando acessos e deixando bairros ilhados.

Mortes, desaparecidos e bairros soterrados

Parque Burnier: 17 desaparecidos

Um dos bairros mais afetados é o Parque Burnier. No local:

12 casas desabaram

9 pessoas foram resgatadas com vida

4 mortes foram confirmadas

17 pessoas seguem desaparecidas, entre elas crianças

As equipes trabalham com auxílio de cães farejadores e maquinário pesado para localizar possíveis vítimas sob os escombros.

Bairro Cerâmica: família soterrada

No Bairro Cerâmica, duas casas desabaram. Cinco pessoas da mesma família permanecem soterradas. Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e da Empresa Municipal de Pavimentação (Empav) atuam no resgate.

Paineiras: idosa e duas crianças sob os escombros

No bairro Paineiras, uma idosa, sua filha e duas crianças — de 4 e 6 anos — estão desaparecidas após um deslizamento atingir residências próximas ao Morro do Cristo. Moradores de prédios vizinhos relataram que precisaram fugir pelos terraços durante a madrugada.

Mais de 40 chamados emergenciais em poucas horas

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, foram registrados:

Mais de 40 chamadas emergenciais em poucas horas

211 ocorrências ligadas a deslizamentos e riscos estruturais

Inundações e bloqueios de vias

Moradores ilhados

Mais de 20 militares especializados do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres foram mobilizados, além de equipes com cães de busca.

As ações estão concentradas na localização de vítimas e na retirada preventiva de moradores de áreas de risco.

Ubá registra mortes e colapso urbano

Em Ubá, o Ribeirão Ubá transbordou após o acumulado de 124 milímetros de chuva em apenas seis horas.

A Prefeitura confirmou 6 mortes no município. A Avenida Beira Rio ficou completamente submersa, e vídeos registraram desabamentos provocados pela força da água.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Guarda Municipal seguem mobilizadas para contabilizar os danos e prestar assistência às famílias afetadas.

Matias Barbosa também decreta calamidade

O município vizinho de Matias Barbosa também decretou estado de calamidade pública em razão das enchentes que atingiram diversas regiões.

Segundo a administração municipal, a medida busca:

Agilizar ações emergenciais

Garantir atendimento às famílias afetadas

Viabilizar acesso a recursos federais

Aulas suspensas e recomendação para que moradores não saiam de casa

Em Juiz de Fora, todas as aulas da rede municipal foram suspensas devido aos riscos estruturais e às dificuldades de deslocamento.

A recomendação oficial é clara:

A população deve evitar sair de casa, salvo em situações de extrema necessidade.

A Defesa Civil mantém alerta extremo para risco de novos deslizamentos, e há previsão de continuidade das chuvas nos próximos dias.

Centenas de desabrigados

Cerca de 440 pessoas estão desabrigadas e foram encaminhadas para abrigos provisórios montados em escolas municipais.

As autoridades reforçam que moradores de áreas com histórico de deslizamento devem deixar imediatamente suas residências ao menor sinal de:

Rachaduras em paredes

Inclinação de árvores ou postes

Estalos no solo

Movimentação de terra

Situação extrema e medidas excepcionais

A prefeita de Juiz de Fora afirmou que a cidade enfrenta uma situação “extrema”, com bairros isolados e córregos transbordando.

O decreto de calamidade pública autoriza:

Contratação emergencial de serviços

Dispensa de licitação para ações urgentes

Solicitação de apoio estadual e federal

Mobilização ampliada de equipes técnicas

A prioridade, segundo a administração municipal, é salvar vidas.

Região segue em alerta

Organismos meteorológicos mantêm alerta de perigo para Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, com previsão de novas precipitações intensas.

Enquanto equipes de resgate trabalham ininterruptamente, familiares aguardam notícias de desaparecidos em meio a um cenário de destruição que marca fevereiro de 2026 como um dos períodos mais críticos da história da Zona da Mata mineira.

A cobertura segue em atualização conforme novas informações forem confirmadas pelas autoridades.