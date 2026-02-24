Tragédia na Zona da Mata: temporais provocam mortes, desaparecidos e calamidade pública em Juiz de Fora e Ubá

Volume histórico de 584 mm em fevereiro deixa 22 mortos, 45 desaparecidos e centenas de desabrigados; municípios decretam calamidade e mobilizam forças de resgate
Temporal histórico devasta Juiz de Fora e Ubá
As fortes chuvas que atingem a Zona da Mata mineira provocaram uma das maiores tragédias climáticas da história recente da região. Ao menos 22 pessoas morreram, sendo 16 em Juiz de Fora e 6 em Ubá. Além disso, 45 pessoas estão desaparecidas, segundo informações do Corpo de Bombeiros.
Diante do cenário crítico, a Prefeitura de Juiz de Fora decretou estado de calamidade pública na madrugada desta terça-feira (24). O decreto tem validade inicial de 180 dias e permite a adoção de medidas emergenciais, além da solicitação de recursos estaduais e federais.
Em Ubá, o transbordamento do Ribeirão Ubá inundou vias importantes da cidade, incluindo a Avenida Beira Rio, deixando bairros inteiros sob a água.
Fevereiro mais chuvoso da história: 584 milímetros acumulados
De acordo com a prefeitura, fevereiro de 2026 já é o mês mais chuvoso da história de Juiz de Fora, com acumulado de 584 milímetros — praticamente o dobro do esperado para o período.
A cidade, que possui relevo acidentado, com morros, vales e encostas, sofreu com deslizamentos de terra, soterramentos e colapso de estruturas residenciais. O solo encharcado aumentou drasticamente o risco geológico em diversas regiões.
O transbordamento do Rio Paraibuna agravou ainda mais o cenário, inundando avenidas, bloqueando acessos e deixando bairros ilhados.
Mortes, desaparecidos e bairros soterrados
Parque Burnier: 17 desaparecidos
Um dos bairros mais afetados é o Parque Burnier. No local:
- 12 casas desabaram
- 9 pessoas foram resgatadas com vida
- 4 mortes foram confirmadas
- 17 pessoas seguem desaparecidas, entre elas crianças
As equipes trabalham com auxílio de cães farejadores e maquinário pesado para localizar possíveis vítimas sob os escombros.
Bairro Cerâmica: família soterrada
No Bairro Cerâmica, duas casas desabaram. Cinco pessoas da mesma família permanecem soterradas. Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e da Empresa Municipal de Pavimentação (Empav) atuam no resgate.
Paineiras: idosa e duas crianças sob os escombros
No bairro Paineiras, uma idosa, sua filha e duas crianças — de 4 e 6 anos — estão desaparecidas após um deslizamento atingir residências próximas ao Morro do Cristo. Moradores de prédios vizinhos relataram que precisaram fugir pelos terraços durante a madrugada.
Mais de 40 chamados emergenciais em poucas horas
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, foram registrados:
- Mais de 40 chamadas emergenciais em poucas horas
- 211 ocorrências ligadas a deslizamentos e riscos estruturais
- Inundações e bloqueios de vias
- Moradores ilhados
Mais de 20 militares especializados do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres foram mobilizados, além de equipes com cães de busca.
As ações estão concentradas na localização de vítimas e na retirada preventiva de moradores de áreas de risco.
Ubá registra mortes e colapso urbano
Em Ubá, o Ribeirão Ubá transbordou após o acumulado de 124 milímetros de chuva em apenas seis horas.
A Prefeitura confirmou 6 mortes no município. A Avenida Beira Rio ficou completamente submersa, e vídeos registraram desabamentos provocados pela força da água.
Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Guarda Municipal seguem mobilizadas para contabilizar os danos e prestar assistência às famílias afetadas.
Matias Barbosa também decreta calamidade
O município vizinho de Matias Barbosa também decretou estado de calamidade pública em razão das enchentes que atingiram diversas regiões.
Segundo a administração municipal, a medida busca:
- Agilizar ações emergenciais
- Garantir atendimento às famílias afetadas
- Viabilizar acesso a recursos federais
Aulas suspensas e recomendação para que moradores não saiam de casa
Em Juiz de Fora, todas as aulas da rede municipal foram suspensas devido aos riscos estruturais e às dificuldades de deslocamento.
A recomendação oficial é clara:
A população deve evitar sair de casa, salvo em situações de extrema necessidade.
A Defesa Civil mantém alerta extremo para risco de novos deslizamentos, e há previsão de continuidade das chuvas nos próximos dias.
Centenas de desabrigados
Cerca de 440 pessoas estão desabrigadas e foram encaminhadas para abrigos provisórios montados em escolas municipais.
As autoridades reforçam que moradores de áreas com histórico de deslizamento devem deixar imediatamente suas residências ao menor sinal de:
- Rachaduras em paredes
- Inclinação de árvores ou postes
- Estalos no solo
- Movimentação de terra
Situação extrema e medidas excepcionais
A prefeita de Juiz de Fora afirmou que a cidade enfrenta uma situação “extrema”, com bairros isolados e córregos transbordando.
O decreto de calamidade pública autoriza:
- Contratação emergencial de serviços
- Dispensa de licitação para ações urgentes
- Solicitação de apoio estadual e federal
- Mobilização ampliada de equipes técnicas
A prioridade, segundo a administração municipal, é salvar vidas.
Região segue em alerta
Organismos meteorológicos mantêm alerta de perigo para Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, com previsão de novas precipitações intensas.
Enquanto equipes de resgate trabalham ininterruptamente, familiares aguardam notícias de desaparecidos em meio a um cenário de destruição que marca fevereiro de 2026 como um dos períodos mais críticos da história da Zona da Mata mineira.
A cobertura segue em atualização conforme novas informações forem confirmadas pelas autoridades.